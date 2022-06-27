【交通意外】粉嶺公路兩私家車疑相撞其中一車著火　39歲男涉誤導警務人員被捕

▲ (香港突發事故報料區fb圖片)

粉嶺公路發生交通意外，有兩輛私家車懷疑相撞，其中一輛私家車著火，1人涉嫌誤導警務人員被捕。



事發在上水粉嶺公路近港鐵粉嶺站，警方昨晚（26日）11時43分接報，指兩輛私家車沿粉嶺公路往大埔方向行駛，當駛至粉嶺公路近港鐵粉嶺站時，懷疑相撞，一輛其後冒煙起火。警員接報到場，消防將火救熄。兩輛私家車內並沒有司機或乘客，案件列交通意外無人受傷─肇事後不顧而去。



警方其後接獲39歲男子報案，指其停泊在落馬洲牛潭尾路近燈柱的一輛私家車懷疑被人擅自取去。警員接報到場，經初步調查後，相信上述事件沒有發生，並發現男子懷疑為涉事私家車司機。



39歲男子涉嫌誤導警務人員被捕，現正被扣留調查。

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責任編輯：余思嵐