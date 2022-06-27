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【斯洛文尼亞乒賽】香港乒乓球隊女雙組合杜凱琹及朱成竹奪金牌

社會 09:10 2022/06/27

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（香港乒乓總會網站提供）

香港乒乓女雙組合杜凱琹/朱成竹在斯洛文尼亞公開賽，以直落三局擊敗印度的組合，勇奪金牌。

三位東京奧運女團銅牌得主今站兵分兩路衝牌，其中杜凱琹夥拍朱成竹周六（25日）在4強面對洛伐克及捷克的跨國組合，雖然兩度領先下被扳平，但兩人頂住壓力，最終在決勝局奏凱，以3：2險勝殺入決賽，於決賽迎戰Prapti Sen／Ayhika Mukherjee，兩人全場主導賽事，以直落3：0大勝，這是杜凱琹繼上站與黃鎮廷贏得混雙銀牌後，連續兩站有牌落袋。

蘇慧音/李皓晴在另一場準決賽就以直落3局，不敵印度Prapti Sen/Ayhika Mukherjee，未能晉身決賽，為港包辦冠、亞軍，但仍在不設季軍戰下取得銅牌。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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