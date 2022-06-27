【封區檢測】香港仔中心港昌閣發現1宗陽性個案　有3人未強檢【不斷更新】

▲ (譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【10：29】香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣

政府共檢查了192名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08：22】香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣

香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣約463名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這個陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、健康建議、消毒用品和口罩等，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪162戶，當中18戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組