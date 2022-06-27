【七一回歸】國家主席習近平出席慶回歸機會非常高　葉國謙料今次短時間逗留

▲ 港區人大代表葉國謙。（經濟日報資料圖片）

新華社上周六（25日）報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮。全國人大代表葉國謙今日（27日）表示，國家主席習近平於本周五親身來港機會非常高，今次踏入香港回歸祖國25周年有重要意義。

全國人大代表葉國謙接受電台訪問時表示，高興得知國家主席習近平將會出席香港回歸祖國25周年活動，認為新華社表達清晰，習近平親身來港的機會是高，但因疫情還是存在變數，即使習近平應會來港出席典禮，在今次活動中，行程不會似過往大規模，預料短時間逗留。

被問到影響國家主席習近平來港突變情況。他則指視乎本港會否出現大規模確診數字升福，而主要官員出席人數不會影響習主席來港，因為今次反映對香港的關心及重視，今年是香港回歸25周年，是一國兩制50年不變的一半，加上《香港國安法》實施及香港已完善選舉制度，現時是合適為香港作出總結及指示。

被問到本港現時疫情會否影響習主席來港。他稱現時不會影響習主席來港，但如果確診數字達至5位數，就會影響習主席來港，所以中央考慮各項因素表達出準確信息。不過，如果疫情出現大變化，習近平亦有可能以視像形式出席典禮，由其他中央官員到港主持第六屆政府官員的宣誓儀式。

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記者：余思嵐

