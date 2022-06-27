【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入

▲ 據悉，國家領導人將到訪科學園。（資料圖片）

本周五（1日）是七一回歸25周年紀念日，盛傳中央領導人訪港期間將會到科學園視察。網上有專頁指，本周四（30日）科學園園區將接近全封。

6月30日中午12時至下午2時，園區將有免費穿梭巴士前往大學站，若未於這段時間離開，由下午2時起，將會被限制留在所在大樓或指定公共空間，直至晚上7時30分，才會再有穿梭巴士。

至於科學園2期及3期所有食肆商店，只會在6月29日營業至下午2時30分，6月30日將全部關閉。而由6月30日起下午2時起，科學園1期及2期停車場亦將關門。

另有消息指，6月30日所有公共交通工具都不會於科學園及創新路停站，所有於白石角下車的乘客都要被檢查。

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記者：黃穎津