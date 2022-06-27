  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 12:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SUMMER BLUES】林家謙宣布開3場處男紅館個唱　樂迷興奮：救命呀等咗幾耐啊

娛樂 10:51 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

林家謙歌迷有福了！唱作歌手林家謙（Terence）在昨晚（6月26日）於個人社交平台宣布，將於8月24日至26日舉行一連三場紅館演唱會，同樣是家謙入行將近3年半以來首個個人音樂會，實在值得恭喜！

最新影片推介：曾展望專訪

「紅隧旁」演唱會

家謙的首個紅館騷取名為《SUMMER BLUES》，他在海報的造型都貫徹其文青風格其兼充滿夏日色彩。是次演唱會共設十款海報，從率先公開的兩款海報中分別印有家謙歌曲《特倫斯夢遊仙境》、《一人之境》的歌詞。

他於社交平台公布演唱會詳情：

🔈 公佈 開第一個 個人show 🎼
《SUMMER BLUES》
日期：8月24-26日
地點：紅隧旁
票價：$880 / $780 / $580 / $380
訂票：7月5日 (優先) / 7月14日 (公開)

除咗依2張海報，聽朝05:00開始港九新界巴士站仲有多8款海報出現✨
得閒見到就拍低up story 然後放入story highlight  儲齊10張就convert to reel tag返我，就有機會送poster入面既限定props ⛵️🔭🚁… 俾你 

8月一齊byebye暑假條尾 
#GoodbyeSummer
#SummerBlues
#紅磡香港體育館

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

樂迷支持：買爆

一眾歌手、樂迷看到家謙開處男紅館騷的消息，也在家謙的帖文中留言恭喜，也有不少人表示希望自己可以成功購票，以見證家謙的「第一次」！

與家謙老友鬼鬼的Tyson Yoshi留言：「好熱哩」，而陳蕾則表示「啊～～恭喜晒！！！」，葉晴晴（Robynn）就提到演唱會與家謙的生日相近「So close to our birthdays Virgo Congrats!!!!」。

樂迷們在未正式售票前提出「訴求」也表現興奮心情：「跪求實名制」、「跪求Online」、「恭喜林家謙 希望有多啲quota留俾公眾」、「買爆」、「Ticket god 唔該你俾兩張飛我」、「我愛你 救命呀等咗幾耐啊」、「終於開」。

唱作王子

家謙在2014年以作曲人身分入行，2019年1月出道成為獨立唱作人，首支出道作《下一位前度》為其兩台冠軍歌，也於出道年獲頒四台新人獎項，後來也曾奪唱作人、男歌手、歌曲獎項，成績亮眼！

他推出的歌曲如《下一位前度》、《一人之境》、《時光倒流一句話》、《神奇的糊塗魔藥》、《在空中的這一秒》均大受歡迎。

家謙的首張個人專輯《MAJOR IN MINOR》，於開賣不到兩星期便賣斷市，十分厲害。相信以他的歌唱實力與人氣，三場演唱會門票應該也極速售罄呢！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人
21:41 2021/09/27
【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人
【維港音樂會】林家謙Tyson再合體開騷　單身方皓玟狀態勇陳凱詠憑成績獲金飾
10:32 2021/11/13
【維港音樂會】林家謙Tyson再合體開騷　單身方皓玟狀態勇陳凱詠憑成績獲金飾
【時尚魅力】林家謙不抗拒與Tyson成CP　女神吳家忻心儀過百萬頸鍊
12:47 2021/12/10
【時尚魅力】林家謙不抗拒與Tyson成CP　女神吳家忻心儀過百萬頸鍊
【中學巡禮】林家謙昔日校內歌唱比賽自彈自唱奪冠　「鋼琴王子」聖若瑟出身盡展音樂才華
17:11 2022/01/27
【中學巡禮】林家謙昔日校內歌唱比賽自彈自唱奪冠　「鋼琴王子」聖若瑟出身盡展音樂才華
【CHILL CLUB】林家謙漸習慣成幕前人　張敬軒欣賞MC $oHo & KidNey+MIRROR
18:27 2022/04/25
【CHILL CLUB】林家謙漸習慣成幕前人　張敬軒欣賞MC $oHo & KidNey+MIRROR
【Home is】岑寧兒重新找到家的意義　由台返港定居遇上林家謙陳蕾
18:50 2022/06/23
【Home is】岑寧兒重新找到家的意義　由台返港定居遇上林家謙陳蕾

你可能感興趣

【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人
21:41 2021/09/27
【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人
【維港音樂會】林家謙Tyson再合體開騷　單身方皓玟狀態勇陳凱詠憑成績獲金飾
10:32 2021/11/13
【維港音樂會】林家謙Tyson再合體開騷　單身方皓玟狀態勇陳凱詠憑成績獲金飾
【時尚魅力】林家謙不抗拒與Tyson成CP　女神吳家忻心儀過百萬頸鍊
12:47 2021/12/10
【時尚魅力】林家謙不抗拒與Tyson成CP　女神吳家忻心儀過百萬頸鍊
林家謙 娛樂人物職業 歌手 演唱會 娛樂行業

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議