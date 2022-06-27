【SUMMER BLUES】林家謙宣布開3場處男紅館個唱　樂迷興奮：救命呀等咗幾耐啊

林家謙歌迷有福了！唱作歌手林家謙（Terence）在昨晚（6月26日）於個人社交平台宣布，將於8月24日至26日舉行一連三場紅館演唱會，同樣是家謙入行將近3年半以來首個個人音樂會，實在值得恭喜！



最新影片推介：曾展望專訪

「紅隧旁」演唱會

家謙的首個紅館騷取名為《SUMMER BLUES》，他在海報的造型都貫徹其文青風格其兼充滿夏日色彩。是次演唱會共設十款海報，從率先公開的兩款海報中分別印有家謙歌曲《特倫斯夢遊仙境》、《一人之境》的歌詞。



他於社交平台公布演唱會詳情：

🔈 公佈 開第一個 個人show 🎼

《SUMMER BLUES》

日期：8月24-26日

地點：紅隧旁

票價：$880 / $780 / $580 / $380

訂票：7月5日 (優先) / 7月14日 (公開)



除咗依2張海報，聽朝05:00開始港九新界巴士站仲有多8款海報出現✨

得閒見到就拍低up story 然後放入story highlight 儲齊10張就convert to reel tag返我，就有機會送poster入面既限定props ⛵️🔭🚁… 俾你



8月一齊byebye暑假條尾

#GoodbyeSummer

#SummerBlues

#紅磡香港體育館

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樂迷支持：買爆

一眾歌手、樂迷看到家謙開處男紅館騷的消息，也在家謙的帖文中留言恭喜，也有不少人表示希望自己可以成功購票，以見證家謙的「第一次」！

與家謙老友鬼鬼的Tyson Yoshi留言：「好熱哩」，而陳蕾則表示「啊～～恭喜晒！！！」，葉晴晴（Robynn）就提到演唱會與家謙的生日相近「So close to our birthdays Virgo Congrats!!!!」。

樂迷們在未正式售票前提出「訴求」也表現興奮心情：「跪求實名制」、「跪求Online」、「恭喜林家謙 希望有多啲quota留俾公眾」、「買爆」、「Ticket god 唔該你俾兩張飛我」、「我愛你 救命呀等咗幾耐啊」、「終於開」。

唱作王子

家謙在2014年以作曲人身分入行，2019年1月出道成為獨立唱作人，首支出道作《下一位前度》為其兩台冠軍歌，也於出道年獲頒四台新人獎項，後來也曾奪唱作人、男歌手、歌曲獎項，成績亮眼！

他推出的歌曲如《下一位前度》、《一人之境》、《時光倒流一句話》、《神奇的糊塗魔藥》、《在空中的這一秒》均大受歡迎。

家謙的首張個人專輯《MAJOR IN MINOR》，於開賣不到兩星期便賣斷市，十分厲害。相信以他的歌唱實力與人氣，三場演唱會門票應該也極速售罄呢！

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