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【好人好事】港媽酷熱天氣抱扭計女兒等的士　前排將軍澳街坊邀上車拒收錢

育兒經 10:22 2022/06/27

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一名港媽酷熱天氣下抱扭計女兒等的士，獲將軍澳街坊邀上車又拒收錢。

媽媽在外獨自湊仔女難免有狼狽時，若然身邊有人適時給予幫忙，絕對為她們帶來很大的支持。日前有港媽分享，她在酷熱天氣下，要抱著扭計的女兒排隊等候的士，前排一名將軍澳街坊見狀，即邀請母女一起上車，順道載她們到目的地，更婉拒收下車費。港媽感謝這位好心人的幫忙，為她解困。

好心人不忍媽媽抱女辛苦

該名港媽周六（25日）於facebook專頁「將軍澳主場」發帖文，以「將軍澳好人好事分享」為題表示，周六當日天氣炎熱下，她帶住女兒搭的士，可是的士站人多，囡囡又扭眼瞓要抱，幸好她遇上好心人︰

企前面的女士，雖然自己都趕時間，但都主動提出話兜埋我哋，佢見我一個女人仔抱住阿女辛苦……

最新影片︰

婉拒收車費 暖心叮囑小心

母女倆隨好心人上的士，直至要落車時，港媽想付車費給對方，可是對方卻稱不用了。港媽講述︰

佢話大家都係將軍澳街坊，唔使俾……仲好貼心咁叫我小心照顧囡囡，慢慢袋返好啲錢。

港媽有感雖與這名好心人素未謀面，但仍感謝她「咁有愛心，照顧身邊人的需要」，不知對方會否看到這則帖文，只想再次向她道謝。

網民︰將軍澳人好有愛

港媽的分享引來不少將軍澳人讚好，有網民表示「將軍澳愛心街坊」、「好人好事」、「將軍澳人好有愛」、「好人有好報」、「將軍澳有好多好人」、「So sweet」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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