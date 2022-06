【父慈子孝】姜麗文姜文杰提早賀爸爸77歲生日　秦沛老當益壯擺Pose功架十足

昨日(26日)是Paul哥秦沛的77歲生日,早前已經飛返溫哥華的他,獲一對子女姜麗文(Lesley)與姜文杰(Benji)提早跟他慶祝。老當益壯的他表現鬼馬,更在女兒面表大玩「金雞獨立」,功架十足!

與子女關係如朋友又如情人的秦沛,早前已經飛返「老家」加拿大,一對子女Lesley與Benji為了氹老人家開心,預早在爸爸離港前為其慶祝他的77歲生日。

「前世情人」Lesley連貼三段影片,第一段就是秦沛在家中大擺「金雞獨立」的Pose,掌鏡拍片的Lesley見到爸爸做這種「危險」動作,不禁在鏡頭後肉緊大叫「小心」,然而仍非常壯健的秦沛腰力與腳力仍非常好,這種動作完全難不倒例。

另一段影片則是Lesley送上蛋糕和親吻,祝賀爸爸的生日,收到愛女心意的秦沛露出冧爆笑容。

Lesley寫送:「Happy 77th Birthday to my Papa Bear! We love you so much!(We had an early celebration before he flew back to Van a few weeks ago!)(祝爸爸77歲生日快樂,我們愛你。我們提早在他飛回溫哥華前數周為他慶祝。)」鄭欣宜、胡蓓蔚和楊潮凱等人都有留言送上祝福。

新抱送乳豬蛋糕

兒子Benji與新抱阿Rain則為秦沛送上幾可亂真的乳豬造型蛋糕,鬼馬的秦沛更靠近乳豬的雙眼的閃燈,不停貶眼扮乳豬,畫面搞笑。

Benji寫道:「Happy Birthday 爸爸!祝你每日開開心心、健健康康、快快樂樂、平平安安!今年第一次有新抱整蛋糕俾你食,係咪好幸福呢?希望你鍾意呢個乳豬蛋糕啦!Happy Birthday Dad, may all your wishes come true」