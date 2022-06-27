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【父慈子孝】姜麗文姜文杰提早賀爸爸77歲生日　秦沛老當益壯擺Pose功架十足

娛樂 11:26 2022/06/27

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昨日（26日）是Paul哥秦沛的77歲生日，早前已經飛返溫哥華的他，獲一對子女姜麗文（Lesley）與姜文杰（Benji）提早跟他慶祝。老當益壯的他表現鬼馬，更在女兒面表大玩「金雞獨立」，功架十足！

與子女關係如朋友又如情人的秦沛，早前已經飛返「老家」加拿大，一對子女Lesley與Benji為了氹老人家開心，預早在爸爸離港前為其慶祝他的77歲生日。

最新影片推介：曾展望專訪

「前世情人」Lesley連貼三段影片，第一段就是秦沛在家中大擺「金雞獨立」的Pose，掌鏡拍片的Lesley見到爸爸做這種「危險」動作，不禁在鏡頭後肉緊大叫「小心」，然而仍非常壯健的秦沛腰力與腳力仍非常好，這種動作完全難不倒例。

【父親節2022】父愛成最大推動力　秦沛鼓勵姜麗文追演藝夢：努力做到最好

（instagram截圖）

另一段影片則是Lesley送上蛋糕和親吻，祝賀爸爸的生日，收到愛女心意的秦沛露出冧爆笑容。

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Lesley寫送：「Happy 77th Birthday to my Papa Bear! We love you so much!(We had an early celebration before he flew back to Van a few weeks ago!)（祝爸爸77歲生日快樂，我們愛你。我們提早在他飛回溫哥華前數周為他慶祝。）」鄭欣宜、胡蓓蔚和楊潮凱等人都有留言送上祝福。

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新抱送乳豬蛋糕

兒子Benji與新抱阿Rain則為秦沛送上幾可亂真的乳豬造型蛋糕，鬼馬的秦沛更靠近乳豬的雙眼的閃燈，不停貶眼扮乳豬，畫面搞笑。

【娛圈喜事】秦沛娶新抱做老爺　姜文杰向太太承諾：會擔起一家之主責任

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Benji寫道：「Happy Birthday 爸爸！祝你每日開開心心、健健康康、快快樂樂、平平安安！今年第一次有新抱整蛋糕俾你食，係咪好幸福呢？希望你鍾意呢個乳豬蛋糕啦！Happy Birthday Dad, may all your wishes come true」

撰文 : TOPick柴犬出動

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