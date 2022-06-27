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【職場哲學】自怨自艾是在窒礙自己向前行 鄭丹瑞：世界本沒有幸運之神

親子 10:55 2022/06/27

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停止埋怨，接受成功靠自己努力，即使失敗，也與人無尤。

忘記甚麼時候開始自怨自艾，也忘記甚麼時候不再自怨自艾。有一段時間，甚麼都做不好，沒有人認同，無論幾努力，做出來的東西，不是一塌糊塗就是不被欣賞，開始埋怨自己不如人，又埋怨別人比自己運氣好：「點解成績比我差嘅人，都可以贏我成條街？」「點解幸運之神從來唔睇我？」「我係咪真係咁差？」太多的「點解」，卻沒有認真去找答案，結果是把自己困在死胡同，走不出去。

忘記是從哪一天開始，發覺自己竟然不再自怨自艾，彷彿開竅了一樣，一切都睇通了。別人成績比我差，卻可以贏我一條街，是因為他夠努力、夠踏實、肯拼搏，不似我當年，以為所有好事都會從天而降。為甚麼幸運之神從不眷顧我？是因為原來這個世界，根本就沒有甚麼「幸運之神」，說「七分努力，三分運氣」，又或者「三分努力，七分運氣」的人，是看輕了努力的重要性。沒有付出十分的努力，幸運之神是奢談。

最新影片推介：

可能由不再相信運氣的那一天起，我就不再怨天怨地、不再羨慕別人，也不再責備自己。回望昔日自怨自艾的日子，就發覺：每一句埋怨，其實是在窒礙自己向前行的每一步；每一次投訴，就令自己倒後退三步。不想過這樣的人生？原來很簡單：停止埋怨，接受成功靠自己努力，即使失敗，也與人無尤。

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撰文 : 鄭丹瑞

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