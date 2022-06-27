【回歸25周年】周星馳央視訪談指要將中國故事發揚光大　「7月1日是永遠要慶祝的日子」

▲ 「星爺」周星馳早前接受央視專訪。（央視新聞截圖）

今年是香港回歸祖國25周年，身兼廣東省政協的「星爺」周星馳在接受央視專訪時表示，自己的電影中加入很多中國元素，正是因為覺得中國的歷史文化深厚，直言中國有太多精彩的故事，故一定要把中國的故事說好。他又形容香港與中國的關係是文化相同、血脈相通，希望香港年輕電影人利用大灣區優勢，把中國故事發揚光大。

周星馳早前接受央視專訪時，提到因為很喜歡看電影，故從小的夢想是成為一名演員。他又說，自己喜歡拍電影類型有很多，包括外星人、煮菜、踢足球、功夫武俠或文藝片等，「反正想到什麼就做出來。」

他又說，因為覺得中國的歷史文化深厚，有太多的精彩故事可說，一定要把中國的故事說好，而將中國元素放到電影中是中國電影的最大優勢。

被問到如何利用香港的優勢說好中國故事，他說，由於香港了解國家，同時又面向全世界，香港一直是中外文化的交匯地，而這獨特優勢定可助力建好中外文化藝術交流中心。不過，他認為要做好文化交流，不單是將中國故事說好，也要欣賞別人的好處。

他又認為，於香港不斷有很多的機遇及新思維，故一直有很多變化，但不變的是香港仍是一個金融國際中心、文化中心，就正如他永遠都是中國人一樣。

因為香港與國家是文化相同、血脈相通，7月1日是要永遠慶祝的重要日子。

周星馳憶述，以前有內地導演告訴他，被他的電影啟發，他卻指自己的創意也有受到內地電影啟發，所以香港和內地電影人關係一直是互相支持、互相學習的。

我希望香港年輕電影人利用大灣區優勢，把中國故事發揚光大，同時促進大灣區發展。我希望香港的未來，要在國家支持底下，可以繼續保持創新活力，我們一起努力去創造未來。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩