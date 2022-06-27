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【狂犬疫苗】漁護署下月為狗隻注射狂犬病疫苗　每隻狗服務費為80【內附時間表】

社會 11:01 2022/06/27

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(漁護署在各漁港展開狂犬病防疫注射)

漁護署今日（27日）公布，將在本地漁港為漁民的狗隻注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照。
　　 
漁護署流動注射隊將於指定日期上午10時至下午3時在下列漁港提供服務

三門仔 七月四日
沙頭角 七月六日
青山灣 七月八日
西貢 七月十二日
香港仔 七月十三日
筲箕灣 七月二十日
長洲 七月二十七日

 該項服務自1980年開始，每半年進行一次，目的是為長期出海作業的漁船上飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務。每隻狗的服務費為80元。
　　 
根據《狂犬病條例》，所有超過五個月大的狗隻都必須接種狂犬病疫苗、領有牌照和植入晶片，狗隻亦須其後每隔不超過三年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款一萬元。

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責任編輯：余思嵐
 

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