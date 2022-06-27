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【航空課程】航空科創公司 Aerosim 推「民航機師準備課程」　六大課程重點包括民航機師一對一親自教授

休閒消費 11:04 2022/06/27

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航空科創公司 Aerosim推出「民航機師準備課程」 。

本地航空科創公司Aerosim專門開拓航空科技的廣泛應用及致力降低航空教育門檻，使專業飛行訓練普及化，培育更多創科或航空界人才。近日更參與由香港創新基金舉辦的首屆「香港創科展」，繼旅遊業開始復甦，Aerosim 近日推出「民航機師準備課程」（APPP），為有志成為民航機師的 人士提供全面而專業的培訓。

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Aerosim指整個課程根據本地航空公司見習機師培訓計劃（Cadet Pilot Program）的遴選過程設計，當中涵蓋飛行理論、機師品格培養及面試準備等，理論與實踐兼備，既可全面提升學員的航空知識之餘，亦能全方位支援學員於投考本地見習機師培訓計劃時遇到的困難。Aerosim執行董事潘志康先生指「希望能為機師朋友度身設計一個專業的課程，以助他們更容易掌握本地航空公司見習機師培訓計劃的遴選要求，投考時更得心應手。我們亦希望藉此幫助年輕新一代實現航空夢，讓機師成為觸手可及的職業」。

APPP 六大課程重點　提供全方位支援 

Aerosim即將推出的「民航機師準備課程」（APPP）理論與實踐並重，選用混合教學模式，以網上學習配合專業民航機師及本地見習機師培訓課程畢業生於 Aerosim認證中心進行一對一面授講解， 課程收費為港幣14,500元，歷時2個月，並以英語為教學語言。課程包含六大重點，致力為學員提供全方位培訓及支援，協助大家實現機師飛行夢，當中包括：

1. 專為投考本地航空公司見習機師培訓計劃人士設計

2. 課程內容獲美國聯邦航空管理局（FAA）認證

3. 波音Jeppesen為官方培訓合作夥伴

4. 完成課程後可獲 Jeppesen 頒發官方認可證書

5. 民航機師及本地見習機師培訓課程畢業生一對一親自教授

6. 於Aerosim認證中心進行面授課堂

（圖片由Aerosim提供）

課程內容：

-一對一見習機師面試技巧指導（1-to-1 Cadet Pilot Mentorship ）

-航空知識（面試工作坊配合 Aerosim 飛行模擬器訓練）及人力 資源面試準備 （共 10 小時）

-模擬面試環節（Mock Interview）（由專業機師主持） （共 2 小 時）

-能力傾向測試 （ Aptitude Test ）準備

-申請表填寫心得及注意事項（Application Review）
課程教材：

-波音 Boeing Jeppesen 私人機師執照網上課程 Part 61 （共 1 年訂閱 期） 

-波音 Boeing Jeppesen 私人機師執照教科書（乙本）

-能力傾向測試 Aptitude Test 準備 （共 3 個月訂閱期） 額外收費教材包括：

-額外 10 小時航空知識及人力資源面試準備（共 10 小時）（另附加港 幣 8,000 元）

-國際民航組織（ICAO）英語水平測試準備（共 5 小時）（另附加港 幣 4,500 元）

-額外 1 小時模擬面試環節（由專業機師主持）（另附加港幣 950 元）
課程費用： 港幣 14,500 元
報名方法： 透過網上報名網址：https://shop.aeroalliance.com.hk/products/airlinepilot-preparation-program

如欲了解更多有關「民航機師準備課程」詳情，請按此查詢。 

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責任編緝：蕭雅文

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