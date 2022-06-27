【防疫措施】政府指每日新增個案持續上升　現行社交距離措施延長兩周

▲ (梁偉榮攝)

政府今日（27日）公布，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間橫跨至新一屆政府任期，經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，政府決定由6月30日起延續現行的社交距離措施14天，生效期間為6月30日至7月13日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播的情況。

現時，所有餐飲及表列處所已獲准重開。隨着人流及社交活動頻繁，香港每日新增個案持續處於上升趨勢，並陸續出現一些群組感染，污水監測數據亦顯示各區病毒量有所上升。雖然入院人數有所增加，但目前仍維持較低水平，重症或死亡個案亦未有明顯上升跡象。政府會繼續密切監察整體疫情發展，並採取防控措施以持續降低疫情反彈的風險。

政府再次提醒市民，除獲豁免的情況外，一般人士進入「疫苗通行證」適用處所的基本要求目前已為須接種三劑新冠疫苗。所有指明處所掌管人亦須按「疫苗通行證」要求貼出告示，進入「主動查核」處所的人士須出示包括疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或康復紀錄的相關二維碼供掌管人查核。各處所的「安心出行」安排會繼續實施。

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責任編輯：余思嵐

