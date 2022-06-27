  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【防疫措施】政府指每日新增個案持續上升　現行社交距離措施延長兩周

社會 11:07 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(梁偉榮攝)

政府今日（27日）公布，因應疫情最新走勢，並考慮到下一周期措施的生效期間橫跨至新一屆政府任期，經諮詢並徵得候任行政長官辦公室的同意後，政府決定由6月30日起延續現行的社交距離措施14天，生效期間為6月30日至7月13日，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行測試並取得陰性結果，以更有效管控病毒傳播的情況。

現時，所有餐飲及表列處所已獲准重開。隨着人流及社交活動頻繁，香港每日新增個案持續處於上升趨勢，並陸續出現一些群組感染，污水監測數據亦顯示各區病毒量有所上升。雖然入院人數有所增加，但目前仍維持較低水平，重症或死亡個案亦未有明顯上升跡象。政府會繼續密切監察整體疫情發展，並採取防控措施以持續降低疫情反彈的風險。

政府再次提醒市民，除獲豁免的情況外，一般人士進入「疫苗通行證」適用處所的基本要求目前已為須接種三劑新冠疫苗。所有指明處所掌管人亦須按「疫苗通行證」要求貼出告示，進入「主動查核」處所的人士須出示包括疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或康復紀錄的相關二維碼供掌管人查核。各處所的「安心出行」安排會繼續實施。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐
 

相關文章

【復常之路】田北辰倡港人旅客檢疫期減至3日　其後4日閉環管理
今日 09:28
【復常之路】田北辰倡港人旅客檢疫期減至3日　其後4日閉環管理
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
今日 09:50
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
【澳門疫情】澳門確診個案增至357宗　當地今進行第三輪全民核酸檢測
今日 10:06
【澳門疫情】澳門確診個案增至357宗　當地今進行第三輪全民核酸檢測
【回歸25周年】周星馳央視訪談指要將中國故事發揚光大　「7月1日是永遠要慶祝的日子」
今日 10:57
【回歸25周年】周星馳央視訪談指要將中國故事發揚光大　「7月1日是永遠要慶祝的日子」
【狂犬疫苗】漁護署下月為狗隻注射狂犬病疫苗　每隻狗服務費為80【內附時間表】
今日 11:01
【狂犬疫苗】漁護署下月為狗隻注射狂犬病疫苗　每隻狗服務費為80【內附時間表】

你可能感興趣

【復常之路】田北辰倡港人旅客檢疫期減至3日　其後4日閉環管理
今日 09:28
【復常之路】田北辰倡港人旅客檢疫期減至3日　其後4日閉環管理
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
今日 09:50
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
【澳門疫情】澳門確診個案增至357宗　當地今進行第三輪全民核酸檢測
今日 10:06
【澳門疫情】澳門確診個案增至357宗　當地今進行第三輪全民核酸檢測
防疫措施 電子消費券 酒吧 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議