  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品學兼優】郭可盈12歲女兒獲頒傑出學生獎　勉勵繼續做好自己︰品德最重要

尖子教室 11:38 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

郭可盈12歲女兒獲學校頒發傑出學生獎。

星爸媽郭可盈與林文龍育有現年12歲的女兒林天若（Tania），一直是圈中品學兼優的星二代，即將結束中一生涯的Tania又再獲頒獎項，郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎，並提醒女兒要繼續做好榜樣，因獎項不是作比較之用，而是一種鼓勵。

郭可盈於2010年初為林文龍誕下女兒Tania後，便淡出幕前專心照顧家庭，好好培育女兒。Tania入讀名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），一直品學兼優、屢獲獎項，12歲的她昨日在IG總結自己的中一生涯，指今年擔任了班長及班會主席，感覺自己學多了，成長了許多，謝謝老師及同學們的信任。

不經不覺已完成了中一學年，中學的科目比小學多了、課程範圍大了、project也增加了不少，很多teamwork的活動令我們學會合作精神的重要性，同學們之間的友誼更加深厚！

郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎。（IG圖片）

母女齊獲中文書法獎

她憶述自己於小二開始加入中國舞蹈團，而中學增設的Dance club（K-pop / Pop dance）令她更肯定自己對舞蹈的熱愛。而她本學期的成果是獲得「Most Outstanding Character Award」（傑出學生獎），以及在中文科有好成績，更首次與媽媽一起在中文書法比賽獲獎。

我中文寫作能刊登上「寫意集」與校友們分享；另一件有趣的事，今年我邀請了媽媽參加中文書法比賽，媽媽一口答應，我們更分別獲得銀獎和銅獎，很有意思啊！總括而言，今年的成績我也很滿意，來年我也會貫徹以往的學習態度去迎接中二的來臨。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Tania能夠如此知書識禮，有賴媽媽郭可盈的培育。郭可盈在IG上也分享了與囡囡在頒獎禮當日的片段，並勉勵女兒要繼續做好榜樣。

求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵！今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現，實屬可貴！請繼續做好自己、幫助別人！Keep up the good work！We LOVE you Tania！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

投選心儀小學名單，TOPick即賞你Bless鹼性水飲品券一張︰https://bit.ly/3M9aKHC

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
【星二代學校】張繼聰謝安琪5歲女幼稚園畢業　英基新學年加價小學全年近12萬
14:15 2022/06/24
【星二代學校】張繼聰謝安琪5歲女幼稚園畢業　英基新學年加價小學全年近12萬
【星二代學校】譚俊彥子女普通話朗誦多次奪冠　讀私立幼稚園新貴全年學費近6萬
20:35 2022/06/24
【星二代學校】譚俊彥子女普通話朗誦多次奪冠　讀私立幼稚園新貴全年學費近6萬

你可能感興趣

【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
12:16 2022/06/23
【星二代尖子】郭可盈女兒開直播晒流利英語　林天若讀私立名校保良局蔡繼有品學兼優
【星二代學校】張繼聰謝安琪5歲女幼稚園畢業　英基新學年加價小學全年近12萬
14:15 2022/06/24
【星二代學校】張繼聰謝安琪5歲女幼稚園畢業　英基新學年加價小學全年近12萬
【星二代學校】譚俊彥子女普通話朗誦多次奪冠　讀私立幼稚園新貴全年學費近6萬
20:35 2022/06/24
【星二代學校】譚俊彥子女普通話朗誦多次奪冠　讀私立幼稚園新貴全年學費近6萬
家庭教育 爸媽心聲 育兒心得 中小學教育 星二代 郭可盈 林文龍 中學 保良局蔡繼有學校 中文科

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議