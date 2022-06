【品學兼優】郭可盈12歲女兒獲頒傑出學生獎　勉勵繼續做好自己︰品德最重要

星爸媽郭可盈與林文龍育有現年12歲的女兒林天若(Tania),一直是圈中品學兼優的星二代,即將結束中一生涯的Tania又再獲頒獎項,郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎,並提醒女兒要繼續做好榜樣,因獎項不是作比較之用,而是一種鼓勵。

郭可盈於2010年初為林文龍誕下女兒Tania後,便淡出幕前專心照顧家庭,好好培育女兒。Tania入讀名校保良局蔡繼有學校(下稱蔡繼有),一直品學兼優、屢獲獎項,12歲的她昨日在IG總結自己的中一生涯,指今年擔任了班長及班會主席,感覺自己學多了,成長了許多,謝謝老師及同學們的信任。

▲ 郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎。(IG圖片)

母女齊獲中文書法獎

她憶述自己於小二開始加入中國舞蹈團,而中學增設的Dance club(K-pop / Pop dance)令她更肯定自己對舞蹈的熱愛。而她本學期的成果是獲得「Most Outstanding Character Award」(傑出學生獎),以及在中文科有好成績,更首次與媽媽一起在中文書法比賽獲獎。

Tania能夠如此知書識禮,有賴媽媽郭可盈的培育。郭可盈在IG上也分享了與囡囡在頒獎禮當日的片段,並勉勵女兒要繼續做好榜樣。

求學不是求分數,品德才是最重要,獎項不是作比較,而是一種鼓勵!今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現,實屬可貴!請繼續做好自己、幫助別人!Keep up the good work!We LOVE you Tania!