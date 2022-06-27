【品學兼優】郭可盈12歲女兒獲頒傑出學生獎　勉勵繼續做好自己︰品德最重要

▲ 郭可盈12歲女兒獲學校頒發傑出學生獎。

星爸媽郭可盈與林文龍育有現年12歲的女兒林天若（Tania），一直是圈中品學兼優的星二代，即將結束中一生涯的Tania又再獲頒獎項，郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎，並提醒女兒要繼續做好榜樣，因獎項不是作比較之用，而是一種鼓勵。

郭可盈於2010年初為林文龍誕下女兒Tania後，便淡出幕前專心照顧家庭，好好培育女兒。Tania入讀名校保良局蔡繼有學校（下稱蔡繼有），一直品學兼優、屢獲獎項，12歲的她昨日在IG總結自己的中一生涯，指今年擔任了班長及班會主席，感覺自己學多了，成長了許多，謝謝老師及同學們的信任。

不經不覺已完成了中一學年，中學的科目比小學多了、課程範圍大了、project也增加了不少，很多teamwork的活動令我們學會合作精神的重要性，同學們之間的友誼更加深厚！

▲ 郭可盈分享女兒奪得傑出學生獎。（IG圖片）

母女齊獲中文書法獎

她憶述自己於小二開始加入中國舞蹈團，而中學增設的Dance club（K-pop / Pop dance）令她更肯定自己對舞蹈的熱愛。而她本學期的成果是獲得「Most Outstanding Character Award」（傑出學生獎），以及在中文科有好成績，更首次與媽媽一起在中文書法比賽獲獎。

我中文寫作能刊登上「寫意集」與校友們分享；另一件有趣的事，今年我邀請了媽媽參加中文書法比賽，媽媽一口答應，我們更分別獲得銀獎和銅獎，很有意思啊！總括而言，今年的成績我也很滿意，來年我也會貫徹以往的學習態度去迎接中二的來臨。

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Tania能夠如此知書識禮，有賴媽媽郭可盈的培育。郭可盈在IG上也分享了與囡囡在頒獎禮當日的片段，並勉勵女兒要繼續做好榜樣。

求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵！今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現，實屬可貴！請繼續做好自己、幫助別人！Keep up the good work！We LOVE you Tania！

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責任編輯︰王明芳