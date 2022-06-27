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【院舍爆疫】安老業界指院舍長者往亞博檢疫「疲於奔命」　促當局訂清晰指引

社會 11:18 2022/06/27

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安老業界指院舍長者往亞博檢疫「疲於奔命」，促當局訂清晰指引。（資料圖片）

第五波疫情持續，有院舍再出現爆發。安老事務委員會委員李輝今日（27日）出席電台節目時形容，現時是第五波疫情的「餘波」，但對比第五波初期已完全不同，當局應根據疫情變化，決定是否需要讓長者密切接觸者前往亞博檢疫而「疲於奔命」，並促當局給予清晰指引。

李輝表示，由6月初至今被送往亞博檢疫的數十名長者密切接觸者，大多完全無症狀，快測亦呈陰性，轉移到亞博4、5日，便已接到通知可返回院舍，情況與第五波初期，大批染疫長者出現高燒、呼吸困難、血氧低等症狀「完全不一樣」。

惟她指出，業界認為隔離措施存在「雙重標準」，員工密切接觸者可居家隔離，長者密切接觸者則須被送往亞博，令長者「疲於奔命」。她舉例指，一間療養程度院舍須將42名長者轉移往亞博，這些長者全需要臥床、有人需插胃喉、尿喉等，而救護車一輪只能接送2人，當日需至深夜才能將所有老人送往亞博，而即便在亞博，她認為亦不能保證長者沒有染疫風險。李輝質疑：「如院舍各方面設施亦符合通氣、隔離，和員工在家居隔離有咩區別？」她建議，當局應要就隔離檢疫準則，訂立清晰指引。

李輝稱，現時長者首針接種率已達9成，第2針達8成，第3針達3至4成，相比於第五波疫情初期時的約20%已大幅提升，加上9成院舍都曾爆疫，員工現亦百分百接種，現時情況與當時不可同日而語。她認為，長者往亞博檢疫是否安全，仍有商確餘地。

李輝表示：「如第五波初期時採用今時今日的迅速措施，會覺得抵讚，但當局亦要因應疫情變化、接種率屏障高度，再作現時判斷。」

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記者：黃穎津

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