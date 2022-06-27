【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地

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政府今日（27日）宣布，延續協助外傭及其僱主現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。

當局指，延容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在今年9月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月。然而，如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。如新聘請的外傭未能於6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，應考慮申請與現任外傭續約。

在一般情況下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。此類申請與續約的申請一樣，可在外傭的逗留期限屆滿前八星期內遞交。

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責任編輯：余思嵐