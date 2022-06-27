  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地

社會 11:24 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(資料圖片)

政府今日（27日）宣布，延續協助外傭及其僱主現行合約的有效期限，以及延後返回原居地。

當局指，延容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限。就所有在今年9月30日或之前屆滿的外傭合約，勞工處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在有關僱主及外傭雙方同意下，延長最多6個月。然而，如合約已根據早前宣布的彈性安排獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。如新聘請的外傭未能於6個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該6個月的延長期後繼續聘請外傭，應考慮申請與現任外傭續約。

在一般情況下，外傭在現行合約屆滿後與相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地。有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，可在其僱主同意下向入境處申請進一步延長逗留期限，直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。此類申請與續約的申請一樣，可在外傭的逗留期限屆滿前八星期內遞交。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【斯洛文尼亞乒賽】香港乒乓球隊女雙組合杜凱琹及朱成竹奪金牌
今日 09:10
【斯洛文尼亞乒賽】香港乒乓球隊女雙組合杜凱琹及朱成竹奪金牌
【七一回歸】國家主席習近平出席慶回歸機會非常高　葉國謙料今次短時間逗留
今日 09:44
【七一回歸】國家主席習近平出席慶回歸機會非常高　葉國謙料今次短時間逗留
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
今日 09:50
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
【狂犬疫苗】漁護署下月為狗隻注射狂犬病疫苗　每隻狗服務費為80【內附時間表】
今日 11:01
【狂犬疫苗】漁護署下月為狗隻注射狂犬病疫苗　每隻狗服務費為80【內附時間表】
【防疫措施】政府指每日新增個案持續上升　現行社交距離措施延長兩周
今日 11:07
【防疫措施】政府指每日新增個案持續上升　現行社交距離措施延長兩周

你可能感興趣

【斯洛文尼亞乒賽】香港乒乓球隊女雙組合杜凱琹及朱成竹奪金牌
今日 09:10
【斯洛文尼亞乒賽】香港乒乓球隊女雙組合杜凱琹及朱成竹奪金牌
【七一回歸】國家主席習近平出席慶回歸機會非常高　葉國謙料今次短時間逗留
今日 09:44
【七一回歸】國家主席習近平出席慶回歸機會非常高　葉國謙料今次短時間逗留
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
今日 09:50
【七一回歸】傳國家領導人將訪科學園　周四下午起員工不可自由出入
外傭 入境處 勞工處 僱傭合約

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議