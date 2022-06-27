【童時愛上你劇透】第1集劇情預告　高海寧心智變小童與張振朗扮夫妻

▲ 《童時愛上你》

TVB新劇《童時愛上你》由高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹、胡楓等演出。故事講化妝KOL丁宥迎（張振朗飾）憑毒舌贏得人氣。

另一方面，大集團接班人兼化妝品牌行政總裁雷紫彤（高海寧飾）高傲自我，得知自家產品被宥迎狠批，兩人相遇即針鋒相對。可是一次意外，紫彤腦部受傷，心智變成了小童。

紫彤的父親雷鎮嶽（胡楓飾）及助手商查禮（陳展鵬飾）要宥迎跟紫彤扮作夫妻，以制衡雷家長子雷德信（袁文傑飾）。查禮盡力協助紫彤掩飾真相，卻遭德信抓到痛腳要脅……

第1集（27/6）

人氣化妝KOL丁宥迎拍片狠批化妝品牌Double P，品牌主席雷紫彤非但沒有憤怒，反而看中宥迎一針見血的毒舌風格，邀他試用產品作宣傳卻被拒。

宥迎發現弟弟兼助手丁宥基私下約見紫彤商討合作，決意堅守原則，不會為錢就範。

紫彤的哥哥雷德信對紫彤與他爭做家業朗寧振海有限公司主席心生忌諱，遂製造公司危機欲助自己繼承主席。

碰巧父親雷鎮嶽被診斷患上認知障礙，但早已安排紫彤擔任代理主席，紫彤藉機化解德信的陰謀……

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