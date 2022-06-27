【花樣年華】梁朝偉60歲生日留日本慶生　電眼男神零走樣公開養生秘訣

影帝梁朝偉今日（27號）生日，今年已登六的偉仔，歲月痕迹不大。正在日本的梁朝偉，日前發布跟時裝大師山本耀司的合照，無論身型或外表，男神電力沒有半點減少。

日本神級設計師山本耀司上周為個人品牌Yohji Yamamoto於東京青山總店舉辦時裝騷，現時身在日本梁朝偉也有出席睇騷，並在席上跟山本耀司合照，而二人合照發布後，網民大讚偉仔眼神依然殺死人。

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梁朝偉在山本耀司早在90年代已合作，當時已國際揚名的偉仔，曾為山本耀司的秋冬男裝系列擔任模特兒，成為首位獲邀為山木耀司品牌行天橋的華人男星。

在今年4月，日本男星妻夫木聰也曾在IG貼出跟梁朝偉的合照，直言「是夢幻時刻，希望有朝一日可以合作拍戲」。有網友估計，偉仔可能由4月至今一直身在日本。

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偉仔雖已60歲，但養生有道 ，去年他為電影《尚氣與十環幫傳奇》接受鄭裕玲訪問，便談及自己著重養生最少有20年，提到他不拍戲的日子，通常每天早上6點就會起身做運動，運動兩小時後，整理一下再出門買食物，自己準備午餐。

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熱愛水上運動

用完午膳後，梁朝偉會再出門做運動，如帆船、滑水等，之後再回家看電影、看書，再食晚餐。梁朝偉不覺餐單及生活單調，反而「很精彩」，認為能遇上好天氣，進行喜愛的水上活動是一件好事。

提到飲食選擇，梁朝偉表示以簡單為主：「會以沙律或蕎麥麵做正餐，不過並非特別為健康，而因體質關係，我腸胃經常很易不好，很容易食物中毒。食物中毒很慘，如果開工期間，別人不知道你有多不舒服，曾試過發燒，王家衛仍要求他繼續開工，惟有帶病頂硬上。」

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除了注重飲食外，梁朝偉也熱愛各類型運動，如帆船、滑水、沖浪及mountain biking （登山車）等，偏好水上活動的原因是由於在炎熱天氣下進行，是最為舒服，而且他亦喜歡與大自然互動，感受當中變化。

偉仔亦曾接受TOPick訪問，表示現階段的他，會把工作和私人時間盡量平衡。「我會多分時間給屋企人，不想做的工作便少做，不想見的人便少見，工作只是興趣之一，我還有很多樂趣，如衝浪、帆船，會把時間分配在不同地方。