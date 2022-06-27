【改控誤殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　兩青年被改控誤殺

▲ (資料圖片)

7旬清潔工於2019年11月上水示威期間被磚頭擊中頭部身亡，涉案兩名青年否認謀殺等罪受審，案件今（27日）於高等法院續審。法官今向陪審團指，考慮到現有證據不足以讓陪審團裁定兩被告謀殺罪成，因此法庭決定將謀殺罪改為誤殺罪，並待陪審團最終決定兩名被告是否誤殺罪成。案件明（28日）續審。

法官今早向陪審團指出，控辯雙方早前就控方是否有足夠證據使陪審團裁定兩被告謀殺罪成，而作出陳詞。正如法官早前所指，陪審團負責就事實作出裁斷，但法官需負責就法律議題作出裁斷，而案中證據是否足以支持陪審團作出謀殺罪成的裁決，屬法律議題。

法官聽罷陳詞後，認為案中證據不足以滿足謀殺罪的控罪元素，因此將以較輕的誤殺罪取替謀殺罪，並交由陪審團最終決定案中證據，是否足以讓他們裁定兩被告誤殺罪成。

法官又將案件押後至明天續審，以待次被告傳召其精神科醫生作供。

涉案首被告劉子龍（19歲；無業）及次被告陳彥廷（18歲；學生）共被控誤殺、有意圖而傷人及暴動3項控罪。

誤殺罪指兩人於2019年11月14日，在香港連同其他身份不詳的人，非法殺害70歲死者羅長清。有意圖而傷人罪則指兩人於2019年11月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身分不詳的人，意圖使61歲男子X身體受嚴重傷書而非法及惡意傷害他。兩人又被控於同日在北區大會堂外參與暴動。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9



記者：楊詠渝