【癌症殺手】3姊妹從不抽煙先後確診肺癌　醫生揭患癌原因籲定期檢查【附肺癌症狀及自測方法】

肺癌是本港頭號癌症殺手，内地一家3姊妹從不抽煙，但由去年6月至本月，一年内先後確診肺癌，當地醫生揭患癌原因，並呼籲應定期就醫檢查。

綜合内地媒體報道，浙江紹興市的59歲大姐林亞中，去年6月一次常規體檢，被檢出肺裡有結節，但她不痛不癢，也沒有咳嗽，故不以為意，一個多月後才到當地一間醫院進行心胸外科覆查。接診的主診醫生經檢查，確診為「微小浸潤性腺癌」，並立即為其進行手術，幸發現較早，林亞中也算是逃過一劫。

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過多一個月，負責照顧大姊的二妹也去做了一次日常體檢，結果檢查發現，其兩肺多發小結節，之後，她也找大姊的主診醫生進行左下肺癌切除手術。更讓人沒想到的是，本月初，55歲的三妹林亞華也在體檢中查出了肺部結節，情況和兩個姊姊如出一轍。她的手術預約下月。

三姊妹主診醫生稱，林家姊妹這都不抽煙，也沒有從事特殊職業，這就基本上屬於遺傳易感性的問題。強調家中真有肺癌患者親屬也不要太過緊張，肺癌大部分是後天原因造成，並不會像遺傳性疾病那樣連代或者隔代遺傳，但如果家族中不止一人患肺癌，就應當懷疑是否存在家族遺傳易感性，應定期就醫檢查。

肺癌成因及7大徵狀

統計顯示，10個死於肺癌的病者中，9個是吸煙者。吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，而經常吸食二手煙，亦會較普通人患上肺癌的機會高兩至三倍。而除了吸煙外，以下因素也會增加患上肺癌機會：

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如果出現以下徵狀，可能就是患上肺癌徵兆：

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除了以上典型徵狀外，原來手指頭肥大、出現「杵狀指」亦是徵兆之一，台灣節目《健康2.0》就曾請來醫生分享，如何靠手指自我檢測：

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胸腔外科醫生陳百璽分享，首先將兩隻食指第一節的指節彎曲，並靠在一起，再將指尖靠攏，此時觀察指間空隙，正常情況下可看到狹長的菱形空隙，但假如手指間無菱形空隙，則代表出現「杵狀指」。

他亦提到另一方法，將食指與眼睛呈平視觀察，一般而言，甲床與第一指節角度約為150至160度，假如出現「杵狀指」，兩者角度會變得較平，甚至超過180度。

台灣資深醫療記者洪素卿解釋，心血管疾病或慢性肺病患者出現嚴重缺氧情況時，肢體的末端循環不好，會出現腫脹，另外，腫瘤會分泌某些生長因子，導致手指末端腫大症狀特別明顯。

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責任編輯：羅嘉欣