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【天氣轉壞】天文台料本周中期有熱帶氣旋形成　7.1起連落6日雨

社會 11:45 2022/06/27

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本港地區今日天氣預測 大致天晴。(黃建輝攝)

天文台今日（27日）表示，受高空反氣旋影響，華南地區整體雲量相當少，預測今日繼續有陽光，天氣酷熱，最高紫外線是12，強度屬於極高，展望本周中後期驟雨逐漸增多。

天文台預測今日本港地區大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱。吹和緩南至西南風。展望明日大致天晴及酷熱。預料南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，而其強度及路徑存在變數，但受其相關的外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢逐漸增強，有狂風驟雨及雷暴。

根據9天天氣預報，本周五大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。本周六起則多雲，有狂風驟雨及雷暴。

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責任編輯：余思嵐

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