【天氣轉壞】天文台料本周中期有熱帶氣旋形成　7.1起連落6日雨

▲ 本港地區今日天氣預測 大致天晴。(黃建輝攝)

天文台今日（27日）表示，受高空反氣旋影響，華南地區整體雲量相當少，預測今日繼續有陽光，天氣酷熱，最高紫外線是12，強度屬於極高，展望本周中後期驟雨逐漸增多。

天文台預測今日本港地區大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱。吹和緩南至西南風。展望明日大致天晴及酷熱。預料南海中部的一個廣闊低壓區會在本周中期逐漸發展為熱帶氣旋，而其強度及路徑存在變數，但受其相關的外圍雨帶影響，本周後期南海北部及華南沿岸天氣會逐漸轉壞，風勢逐漸增強，有狂風驟雨及雷暴。

根據9天天氣預報，本周五大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。本周六起則多雲，有狂風驟雨及雷暴。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐