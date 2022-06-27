【指甲健康】指甲變厚手指緊貼沒縫隙恐患癌　醫生拆解指甲形狀顔色健康密碼

▲ 指甲變厚手指緊貼沒縫隙恐患癌，醫生拆解指甲形狀顔色健康密碼。

女士們熱愛美甲，不過，在指甲表層貼上裝飾物，覆蓋了原本的指甲顔色及形狀，就會因此失去一個觀察身體健康的途徑。台灣外科醫生江坤俊在YouTube節目中拆解指甲顏色、形狀背後的健康訊息。

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江醫生表示，指甲一個月通常長0.3厘米，此0.3厘米就代表身體狀態。正常情況下，新長出指甲平滑、厚薄一致、脆度剛好。但若身體出現毛病，腦、心臟等重要器官會先受保護，而指甲作爲「末梢循環」，則最直接反映出身體正面臨的疾病。

江醫生作出示範，將兩手食指第一指節相碰，指甲至相碰指節連結處會有一條縫，可透過光線。若完全無縫，則可能是「杵狀指」，即末端指節肥大，反映心肺功能不好；肺癌患者正有此特徵。

另外，指甲變厚、滲液，很有可能是富貴手或黴菌感染，同時也有機會是皮膚癌或鱗狀細胞癌。指甲若出現類似狀況，且塗抹藥膏後無任何改善，必須就醫檢查。

常見的指甲問題還例如出現「黑線」，一般情況下都是黑色素細胞瘤，但黑線若開始變寬，直徑超過0.3公分，就可能是「黑色素細胞癌」，是一種罕見卻最惡性的皮膚癌，必須就醫。

指甲顏色

江醫生指出，正常情況下，指甲呈粉色，因甲板透明，反映底下微循環。但有3種不良情況：

白色：指甲發白代表身體循環差，例如貧血、動脈阻塞、心臟功能差或患腎臟病等水腫情況。

紫色：代表身體有發炎問題，例如雷諾氏症候群，即末梢血管發炎。另外，缺氧人士身體含氧量低，指甲也會變紫。

深色或暗黑色：反映身體有廢物堆積，代謝功能不佳，例如肝、腎疾病。

無月牙≠身體差

有傳言指，手指無月牙代表身體不好；相反，月牙數量越多代表身體新陳代謝越好。但江醫生澄清，月牙只是指甲後方的基質、未成熟的甲板。實際上，每個人都有月牙，只是有些人皮膚生長較前，蓋住了月牙。因此月牙多少，並不能代表身體狀況。

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中醫拆解月牙顔色

不過，月牙顔色則能夠反映身體健康情況。TOPick曾請教註冊中醫師張婉蘭，拆解指甲月牙顏色。她指出，人體氣血足、肝血足、身體健康時，指甲則堅韌明亮、紅潤光澤。健康人士的月牙面積大致是指甲的五分之一；少於五分之一，表示精力不足、腸胃吸收能力差；面積大於五分之一，則可能是心肌肥大，易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。除了面積外，月牙的顏色亦需要留意：

奶白色：正常。表示精力強壯、體質好、身心健康。

灰白色：精弱，影響脾胃消化吸收功能的運化，容易引起貧血、疲倦乏力。

粉紅色：與甲色分界不清，臟腑功能下降、體力消耗過大、陰虛陽亢，容易引起糖尿病。

紫色：容易有心腦血管、血液迴圈不良、供血供氧不足、腦動脈硬化。

黑色：多見於嚴重心臟疾病，腫瘤或長期服藥，藥物和重金屬中毒。

張醫師表示，無需和他人的月牙進行比較，應多關注自身月牙變化。若月牙突然變得晦暗、縮細甚至消失，意味身體或患有消耗性的疾病或腫瘤、內出血等。當指甲情況不佳，對身體健康有懷疑，最好還需就醫。

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責任編輯：羅嘉欣