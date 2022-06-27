【志偉愛將】波波兼顧學業事業暴瘦20磅　黃婧靈騷大學畢業相：十分感恩

▲ 曾志偉愛將「波波」黃婧靈大學畢業。

現年24歲的「波波」黃婧靈於5年前加入TVB主持《後生仔傾下偈》，高層曾志偉上該節目時，更半開玩笑地點名表示欣賞波波，由此被媒體形容為志偉愛將。波波亦漸獲TVB重用，不斷為J2主持綜藝節目。

原來當年讀副學士的波波為工作而停學兩年，及至2020年，決定重返校園成功考入大學，日前終於大學畢業，並於IG大晒畢業相。

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波波曾於媒體訪問裡透露過，為溫習每天只睡得4小時，更曾一度暴瘦廿磅，為修畢大學學位付出不少血汗。

她日前於個人IG分享數張畢業相，收起性感的她穿上畢業袍，手上捧著鮮花、氣球及公仔，頓時添幾份清純感覺。

▲ 「波波」黃婧靈於IG公佈大學畢業。 （取自instagram）

另外波波更寫道：

大！學！畢！業！啦！

日日夜夜打essay 做assignment做exam嘅生涯正式結束！

終於都無開sem blue

十分感恩，多謝所有支持過我嘅屋企人同朋友

亦都好多謝幕後嘅體諒都令我好感動

有時有d固定time slot 嘅quiz 都會俾我做咗先(5-10mins)

祝各位畢業生前程錦繡

J2綜藝台柱

「波波」黃婧靈於貼文裡感謝工作人員的體諒，事實上她為兼顧學業付出不少。

2017年，波波透過TVB網上平台Big Big Channel和清談節目《#後生仔傾吓偈》，成為其中一位「後生仔」，擁有一副好身材的她即受到觀眾注目。

去年4月波波簽約TVB做「親生女」，有指她獲高層曾志偉重用，成為其愛將兼力捧。

除主持《後生仔》外，更為《安樂窩》、《食得好健康》、《再親我好嗎》、《眼睛去旅行》擔任主持，以及參與劇集《致所有愛過的人》的演出。

近日她與「Ben Sir」歐陽偉豪一同合作主持J2節目《冇人性教育》，因為主持時夠投入大膽，而被封新一代「性女」。

▲ 波波受麥明詩啟發而重返校園。 （取自instagram）

受麥明詩啟發

原來當年正修讀副學士的波波曾停學兩年，後來受麥明詩啟發決定重返校園，她曾大讚麥明詩讀書好兼目標清晰，自覺以前做KOL虛度光陰，甚至曾失去人生目標，最後認真讀書成功考入大學。

波波曾於媒體訪談中透露，當時要學業與工作兩兼顧，十分辛苦，壓力大的她除了甩頭髮外，不時胃痛兼嘔吐，足足瘦了22磅。

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收工後溫習

另外那時候要不停拍節目，收工後又要溫習，為功課可拿A，每日最多只睡4小時，並犧牲陪家人、朋友和玩樂的時間，每天靠飲4杯咖啡去提神。

波波曾表示當年不想在學業上有何閃失，亦不想工作上予人不專業之感，故只能憑意志力去堅持。

終於波波利用兩年時間完成大學課程和取得香港城市大學專上學院商科副學士學位。

▲ 波波憑主持《後生仔傾下偈》而為人認識。