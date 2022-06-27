【珍惜生命】秀茂坪23歲青年高處墮下倒臥天橋頂 送院搶救不治
社會 11:41 2022/06/27
秀茂坪一名青年高處墮下不治。警方今早（27日）近6時接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在秀茂坪順天邨及安泰邨一行人天橋頂部，懷疑他從高處墮下。
人員接報到場，該名23歲青年昏迷被送往聯合醫院搶救，其後被證實死亡。經初步調查，相信死者在安泰邨一行人天橋墮下。警方沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。
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記者：黃穎津