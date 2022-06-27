  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 12:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】秀茂坪23歲青年高處墮下倒臥天橋頂　送院搶救不治

社會 11:41 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

秀茂坪23歲青年高處墮下倒臥天橋頂，送院搶救不治。（資料圖片）

秀茂坪一名青年高處墮下不治。警方今早（27日）近6時接獲途人報案，指發現一名男子倒臥在秀茂坪順天邨及安泰邨一行人天橋頂部，懷疑他從高處墮下。

人員接報到場，該名23歲青年昏迷被送往聯合醫院搶救，其後被證實死亡。經初步調查，相信死者在安泰邨一行人天橋墮下。警方沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地
今日 11:24
【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤
今日 11:30
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤
【交通意外】粉嶺公路兩私家車疑相撞其中一車著火　39歲男涉誤導警務人員被捕
今日 08:57
【交通意外】粉嶺公路兩私家車疑相撞其中一車著火　39歲男涉誤導警務人員被捕
【改控誤殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　兩青年被改控誤殺
今日 11:29
【改控誤殺】7旬清潔工疑被磚頭擊斃　兩青年被改控誤殺

你可能感興趣

【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地
今日 11:24
【外傭措施】政府續允可延長外傭合約最多6個月　可延後返回原居地
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤
今日 11:30
【呈請清盤】中國恒大集團遭呈請清盤
【交通意外】粉嶺公路兩私家車疑相撞其中一車著火　39歲男涉誤導警務人員被捕
今日 08:57
【交通意外】粉嶺公路兩私家車疑相撞其中一車著火　39歲男涉誤導警務人員被捕
罪案 順天邨 秀茂坪 自殺 香港 社會福利署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議