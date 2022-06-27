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【澳門音樂會】胡鴻鈞澳門音樂會如火如荼　百忙中喜與張兆輝「父子重聚」

娛樂 12:00 2022/06/27

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胡鴻鈞（Hubert）為準備7月中在澳門舉行的《The Day With You與你到此一遊》音樂會，特意提早抵達澳門準備及宣傳，期間舉辦了粉絲見面簽名會，與樂迷面對面互動，又接受了不同澳門媒體訪問。

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Hubert表示現在音樂會準備得如火如荼，忙於與內地樂隊排練及與舞蹈員排舞，Hubert說：「今次rundown同香港音樂會有啲唔同，揀咗啲內地朋友相對熟悉嘅歌，希望有新歌唱俾大家聽，至於騷肌就賣關子先！」

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難得去到澳門，作為新版「初哥哥」的Hubert更特意到訪十月初五日街見識打卡，Hubert解釋先前拍《十月初五的月光》時沒機會去澳門取景，今次終於能親身到訪，還去了大三巴、品嘗地道美食葡撻、豬排包等等，重拾旅行感覺！

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另外，在澳門期間Hubert更與輝哥張兆輝「父子重聚」，Hubert透露先前與輝哥首度合作電影《一樣的天空》飾演父子，近日輝哥剛好身在澳門，所以二人相約飯聚。

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Hubert說：「之前同輝哥合作時已經覺得呢位前輩為人和藹可親，無架子，拍戲上仲指導咗我好多，同埋見到佢對角色嘅執著投入，因為佢角色係潮州人，有幾句對白佢專登講潮州話，睇得出佢研究得好仔細。」

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而電影《一樣的天空》目前正火熱上映當中，除了輝哥外，Hubert也很感謝潘梓然導演的教導及前輩車婉婉的隨和與包容，希望觀眾會喜歡這套作品。

撰文 : TOPick柴犬出動

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