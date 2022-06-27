【新冠噴鼻劑】泰國研發抗新冠噴鼻劑　號稱有效阻截病毒預計今秋上市

▲ 泰國正研發「抗新冠鼻腔噴霧劑」，預計最快今年第3季度能面世。

新冠肺炎疫情持續，除了疫苗及口服藥外，世界各地科學家團隊也在嘗試研發不同藥物對抗新冠病毒。泰國目前正在研發一種「抗新冠鼻腔噴霧劑」，該款噴鼻劑號稱能有效阻截病毒入侵，預計今年第3季度能上市。

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綜合《路透社》及《The Nation Thailand》報道，泰國朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）科研團隊，聯合泰國政府製藥機構（Government Pharmaceutical Organization,GPO）研發一款「抗新冠鼻腔噴霧」。

研發方向是使用人體細胞製造抗體，透過噴霧從鼻腔將抗體帶入人體，繼而形成保護網。由於噴霧是在人體外形成抗體，相比注射疫苗是在人體內部產生抗體，使用噴霧會比較減低不適徵狀出現的機率。

朱拉隆功大學醫學院助理教授Nakarin Sirisabya表示，抗新冠病毒鼻腔噴霧劑上市後，可阻截新冠病毒進入人體，惟噴霧只能作為額外的防疫輔助工具，口罩及現行社交距離程序及疫苗接種仍需一併使用。

當人們除口罩參加聚餐時，噴霧劑能作為臨時防疫工具，減少病毒可能入侵人體的數量，避免造成疫情感染。

噴霧劑快將進入臨床實驗階段，如進展順利，預計最快在2022年第三季面世。

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責任編輯：羅嘉欣