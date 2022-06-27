【阻礙救援】消防局疑變公眾停車場　操普通話街外人闖入亂泊車被揭是慣犯

▲ 有操普通話街外人士闖入消防局亂泊車。

消防局變成公眾停車場？有現任消防員爆料指，近日有操普通話街外人亂入消防局泊車，並發現對方並非初犯，而小紅書更有攻略教人在消防局泊車。事件引起網民嘩然，認為應開違泊告票，勿輕易放過這些人。

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趁救護員出車竄入取車被揭發

有消防員投稿至facebook專頁「公務員secrets」講述亂泊車事件。他表示，上周有街外人在消防局泊車，甚麼也沒交代，泊車後直接離去，沒按消防局規矩留下車匙，以防要調位出車。同時，消防局內的職員也沒為意。他稱：

消防局規矩要留車匙係車，萬一有大車出入可以走位啦，佢就冇留匙，不過同事們都不以為意啦，因為間中都有救護師兄返嚟做文件。

直至消防局晚上按時關大閘，車主才回來取車。但他發現無法進入，於是趁救護員出車時，再次闖入，此時終被救護員揭發。

咁我哋9點就會關大閘嘅，條友之後返嚟拎車，發覺大門關咗，佢就趁救護同事去車入嚟，救護就截住佢，就發現佢係操流利普通話嘅街外人。

車主稱不知泊車位置是消防局

這位亂闖消防員的人士操流利普通話，被救護員攔截查問時，自稱「唔知呢度係消防局，唔知唔可以泊車」。但有職員表示，認得此人並非首次闖入消防局，而且更發現「小紅書」有教人到消防局泊車的攻略。結果，該名救護員記下對方個人資料，予以口頭警告後就讓他離開。投稿的消防員提醒各位消防救護同僚，要提防這些人，恐怕隨時陸續有來。

帖文一出，引起熱議。對於不知泊車地點就是消防局，有網民認為該名操普通話的人士根本在扮傻。有人指出，這是違泊行為，阻塞救援車輛出入口，應開告票，甚至直接拖車，不應口頭警告就算。另有人指出，小紅書有不少港人不知道的攻略，教唆他人貪小便宜，包括違法行為。

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責任編輯：羅嘉欣