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【Staycation】The Mira邁阿密主題住宿包遊艇耍樂　8人入住兩套房$16,800起

休閒消費 12:13 2022/06/27

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私人遊艇盛會享用豪華遊艇 7 小時，分2人、8人及20人派對，已包客房及套房，價錢由$16,800 起至$19,000起。（相片來源：The Mira Hong Kong提供）

型格設計酒店The Mira Hong Kong，將於今夏化身繁華鬧市中的沙灘俱樂部，並於6月30日至8月28日期間，推出嶄新邁阿密沙灘盛匯。除了有滿載熱情沙灘氛圍的布置，戶外花園更變身真沙沙灘，亦有主題餐飲及水療，甚有特色。

酒店大堂加入炫目火烈鳥霓虹燈、棕櫚樹、衝浪板與沙灘主題布置，於6月30日晚上以開幕晚會為盛夏展開序幕。露天酒廊Vibes將會化身沙灘酒吧，有綠樹及太陽傘，逢星期四至日更有星級唱片騎師打碟，充滿夏日派對風情。

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糕餅店COCO亦隆重推出熱帶風情下午茶，向邁阿密沙灘致敬，更融入粉紅火烈鳥元素，投入夏日熱情氛圍。同時Yamm將推出海鮮自助餐，即席烹調專區新鮮巧製的海鮮美饌，包括即開生蠔及冰鎮龍蝦、加勒比龍蝦海鮮辣飯、香酥廣島生蠔等。

活動期間酒店推出多項特別住宿套票，大嶼山自駕一日遊價錢由$3,600起，已包客房及享用平治豪華座駕6小時體驗（附大嶼山特別許可證）。私人遊艇盛會可於入住當天享用豪華遊艇7小時，並於Vibes享用免費飲品一杯，家庭同樂8人派對包兩間Mira套房100，價錢由$16,800起。

The Mira Hong Kong

地址：尖沙咀彌敦道118－130號Mira Place
查詢：2315 5605

記者：張頌婷

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