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【明星豪宅】劉嘉玲半山複式豪宅升值至9800萬元　中西華麗裝潢盡展氣派【多圖】

娛樂 12:44 2022/06/27

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劉嘉玲位於中半山的梅苑複式豪宅，至今市值升至9,800萬。

影后劉嘉玲早年定居上海，向來活躍於社交平台的她，不時常分享生活點滴，尤其對時尚生活格外有品味。

最近嘉玲姐從上海返港，在網上分享了位於中半山的梅苑（May Tower）複式豪宅環境相，典雅復古風猶如博物館般，再次掀起網民熱話。

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張叔平設計

在圈中人緣極佳又好客的劉嘉玲，常邀請藝人、名媛好友回家作客，章子怡、周汶錡、上山詩鈉、金燕玲、鍾鎮濤夫婦、杜德偉夫婦、葉童夫婦等也是座上客。

因此，其豪宅內部環境不時被曝光，無論裝修、傢俱及古董擺設均富有歐陸復古風格，部分傢俱則富老上海格調，中西合璧盡顯奢華，仿如《花樣年華》的拍攝場景般，如此華麗的裝潢由好友兼著名電影美術指導張叔平負責設計。

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中西合璧

客廳以深紅色為主調，大花絨面梳化、水晶吊燈、座檯、仿壁爐等，周圍陳列滿價值不菲的裝飾及收藏品，充滿氣派。樓梯通往二樓設宴的飯廳，從客廳已能望見採用墨綠色窗框設計，牆上高掛多個鹿頭裝飾，飯廳同樣吊著巨型水晶燈，格調十足。

偏廳則採用金黃色梳化，後面設有落地大鏡子增加空間感，旁邊更放著一幅其肖像油畫，畫得非常神似。

露台通花欄柵充滿懷舊感覺。（Instagram圖片）

而露台景觀飽覽中環的高樓頂部，俯瞰香港的商業樞紐及維多利亞港。露台更以通花欄柵配以翠綠植物的畫作圍繞，配上懷舊味十足的戶外桌椅，有如回到70、80年代的露天茶座的感覺。

雖然豪宅設計由嘉玲主理，但全部依足丈夫梁朝偉的品味喜好來作決定，夫婦同心。

劉嘉玲梁朝偉半山豪宅曝光　典雅復古風格恰似《花樣年華》【多圖】

升值至9,800萬元

複式豪宅於1995年購入，兩年前已有指豪宅市值升至9800萬元。

劉嘉玲曾接受訪問時透露，因當年張國榮與她為鄰，故對此豪宅特別有感情，即使已搬離仍不捨得賣掉，現時她專用來招呼朋友時用。

撰文 : TOPick柴犬出動

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