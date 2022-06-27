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【明星育兒】16歲陳是知讀國際學校作風洋化穿比堅尼出海　吳君如朋友式教女面對反叛期

育兒經 12:32 2022/06/27

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16歲的陳是知長得亭亭玉立。

藝人吳君如與陳可辛的愛女陳是知（Jillian），已經16歲，長得亭亭玉立，君如一向相當保護女兒，從不透露她讀那一間學校，坊間有傳她中學讀名校瑪利曼中學，但原來是知是讀國際學校，從她的社交網照片曝光中，背景寫住MYP，即是中學項目（IB Middle Years Programme）而香港有開辦IB課程的學校多數是私立或國際學校。

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是知的同學大部份是外籍，在同輩的影響下，她的生活多姿多采又活動好動，在其社交網中，不時與朋友出海，更以比堅尼上陣，一身蜜糖膚色充滿健康美，她更會穿黑色高開衩吊帶裙晚裝出席朋友間的聚會，打扮成熟。而國際學校的校風相對較自由，她也染了一頭啡金色的頭髮。

曬太陽。

16歲的是知正值青春反叛期，吳君如曾在Topick訪問中大談育兒經，她主張與女兒似朋友式相處，用軟功感化她，直言「不可以硬碰硬。」跟女兒說道理時都要想想辦法，不能直接進言，她說：

每一句話都要搵位『攝』，要當她如朋友一樣，見她心情好就『攝位』說一句，然後走開別看她的反應，希望她可以聽入腦吧，不可跟她正面交鋒，因為這樣就無偈傾，只會自討沒趣。

而讀國際學校的是知，教學以英語為主，吳君如直指女兒不肯說廣東話，平時只說英文或國語，但君如不能扮聽不明白，會順著她去說，但女兒用的英文愈來愈深奧，跟她傾偈時君如要豎起著耳朵：「我覺得這是一個矛盾和遺憾，我如何迫也迫不來。」

陳是知與媽咪合照。

 

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責任編輯︰王明芳

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