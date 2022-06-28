【靚太安樂窩】懶人必備Rasonic全新輕便式電磁爐　10段溫度控制+8小時定時功能【附有獎遊戲詳情】

在家中開派對，又不想煮太多菜式，想快靚正的懶人之選？今集《靚太安樂窩》為大家實測及介紹Rasonic輕便式電磁爐，不論是打邊爐或韓燒，只需一部電磁爐，便可招呼朋友輕鬆舉行大食會，崇尚懶人煮食的朋友萬勿錯過！

10段火力＋溫度控制8小時定時功能

Rasonic輕便式電磁爐內置10段定溫選擇，由60℃~220 ℃ 隨心調節 ，既可為料理進行保溫，維持食物溫熱；亦可以製作需以高溫煎煮的不同菜式，火力十足。產品亦適用於其他烹飪器具，滿足你多元化的煮食需求。另外產品更設最長8小時的定時功能，可於指定時間自動關機，讓你輕鬆又安全地炮製各式美食。

清潔方便

特製專用烤盤可直接把食材放到盤上煎煮爆炒外，還可以在家享用韓燒，簡單易用，讓大家輕鬆烹調多元化的菜式，內層更備有陶瓷易潔層，不易沾染頑固污漬，清洗時用濕海綿，一抹一擦即可，省卻清潔工夫。

尺寸纖巧輕簿 便於收納

機身約5.6厘米高，輕鬆存放於廚房各個角落，節省空間，一插即用。

保障用家安心使用

以輕觸及旋按式按鈕操控，機身配有LED數碼顯示屏，火力及時間一目了然。設雙重開關及延長關機散熱時間，保障用家安全。

日系設計時尚簡約

設有櫻花粉、象牙白及磨砂黑，三色可選。

規格

型號： RIC-S213W、RIC-S213B、RIC-S213P 顏色： 白色（RIC-S213W）、黑色（RIC-S213B）、粉紅(RIC-S213P) 温度控制： 50-220 °C (以配套烤盤中心點溫度為準) 額定功率： 2100 瓦 火力調節： 10 段 溫度調節： 10 段 爐頭控制： 輕觸及旋按式 定時功能： 8 小時 電源要求： 將電磁爐原裝電線連插頭接駁至13安培獨立插座上，並須符合電力條例。 電壓要求： 220-240 伏特~ 50/60 赫茲 控制面板： 輕觸式及旋鈕式 產品尺寸 (約)：(闊 x 深 x 高) 308 x 320 x 56 毫米 重量 (約) 9.7 公斤 爐內尺寸 (約)(闊 x 深 x 高)： 261 x 270 x 268 毫米 其他產品特點： 簡約設計，輕巧及收納方便

特製專用烤盤，直接煎煮爆炒，靈活多變

3級能源標籤

雙重開關安全保護

延長關機散熱時間設計

LED數碼顯示屏

故障代碼提示

隨機配置特製烤盤連蓋乙件

建議零售價：HK$998

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

有獎遊戲

如果你都想擁有 Rasonic 輕便式電磁爐 輕便式電磁爐(RIC-S213W) 價值$1,480)(11份)，只要睇片答問題就有機會得到。

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責任編緝：蕭雅文