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【靚太安樂窩】懶人必備Rasonic全新輕便式電磁爐　10段溫度控制+8小時定時功能【附有獎遊戲詳情】

休閒消費 21:00 2022/06/28

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

在家中開派對，又不想煮太多菜式，想快靚正的懶人之選？今集《靚太安樂窩》為大家實測及介紹Rasonic輕便式電磁爐，不論是打邊爐或韓燒，只需一部電磁爐，便可招呼朋友輕鬆舉行大食會，崇尚懶人煮食的朋友萬勿錯過！

10段火力＋溫度控制8小時定時功能

Rasonic輕便式電磁爐內置10段定溫選擇，由60℃~220 ℃ 隨心調節 ，既可為料理進行保溫，維持食物溫熱；亦可以製作需以高溫煎煮的不同菜式，火力十足。產品亦適用於其他烹飪器具，滿足你多元化的煮食需求。另外產品更設最長8小時的定時功能，可於指定時間自動關機，讓你輕鬆又安全地炮製各式美食。

清潔方便

特製專用烤盤可直接把食材放到盤上煎煮爆炒外，還可以在家享用韓燒，簡單易用，讓大家輕鬆烹調多元化的菜式，內層更備有陶瓷易潔層，不易沾染頑固污漬，清洗時用濕海綿，一抹一擦即可，省卻清潔工夫。

尺寸纖巧輕簿 便於收納

機身約5.6厘米高，輕鬆存放於廚房各個角落，節省空間，一插即用。

保障用家安心使用

以輕觸及旋按式按鈕操控，機身配有LED數碼顯示屏，火力及時間一目了然。設雙重開關及延長關機散熱時間，保障用家安全。

日系設計時尚簡約

設有櫻花粉、象牙白及磨砂黑，三色可選。

規格

型號： RIC-S213W、RIC-S213B、RIC-S213P
顏色： 白色（RIC-S213W）、黑色（RIC-S213B）、粉紅(RIC-S213P)
温度控制： 50-220 °C (以配套烤盤中心點溫度為準)
額定功率： 2100 瓦
火力調節： 10 段
溫度調節： 10 段
爐頭控制： 輕觸及旋按式
定時功能： 8 小時
電源要求： 將電磁爐原裝電線連插頭接駁至13安培獨立插座上，並須符合電力條例。
電壓要求： 220-240 伏特~ 50/60 赫茲
控制面板： 輕觸式及旋鈕式
產品尺寸 (約)：(闊 x 深 x 高) 308 x 320 x 56 毫米
重量 (約) 9.7 公斤
爐內尺寸 (約)(闊 x 深 x 高)： 261 x 270 x 268 毫米
其他產品特點：
  • 簡約設計，輕巧及收納方便
  • 特製專用烤盤，直接煎煮爆炒，靈活多變
  • 3級能源標籤
  • 雙重開關安全保護
  • 延長關機散熱時間設計
  • LED數碼顯示屏
  • 故障代碼提示
  • 隨機配置特製烤盤連蓋乙件

建議零售價：HK$998

銷售點：各大百貨公司

銷售點及產品資訊可致電查詢：2861 2767

有獎遊戲

如果你都想擁有 Rasonic 輕便式電磁爐  輕便式電磁爐(RIC-S213W) 價值$1,480)(11份)，只要睇片答問題就有機會得到。

參加詳情：https://bit.ly/3aWMM5v

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責任編緝：蕭雅文

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