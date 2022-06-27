【回歸25周年】六合彩回歸金多寶今晚攪珠　頭獎高達8,000萬【附最多攪出號碼】

▲ 六合彩回歸金多寶今晚攪珠，頭獎高達8,000萬。（資料圖片）

六合彩回歸金多寶攪珠將於今日（27日）舉行，香港賽馬會表示，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，估計頭獎基金高達8,000萬元，截止售票時間為今晚9時15分。

首11位最常出現號碼：

號碼 攪出次數 49 440 30 432 22 431 10 430 24 427 9 414 13 413 33 412 28、34、35 411

註：04/07/2002 至 21/06/2022 攪珠結果統計

賽馬會早前指出，回歸金多寶獎券於上周二（21日）晚上舉行的攪珠完成後開始發售，顧客可在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統），以及互動投注服務，包括網上投注服務「投注區」及流動投注服務購買彩票。為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定上周五（24日）舉行的攪珠取消。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津