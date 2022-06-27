【中秋節2022】歷山酒店手工月餅享早鳥優惠　金箔點綴矜貴顯吉祥【內附連結】

▲ 歷山酒店推出金箔手工月餅的早鳥優軟惠。(圖片由餐廳提供)

端午過後要迎中秋，歷山酒店帶來兩款手工月餅，包括金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝)，以及金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝)，另外還加推金箔月餅套裝，集結兩款口味月餅，每款各3件，為月滿中秋共聚增添香甜滋味。

先有經典的白蓮蓉蛋黃月餅，比傳統的黃蓮蓉月餅更為清甜，大廚用上幼滑的白蓮蓉，配以上等的鹹蛋黃精心製作而成，香氣撲鼻，滑溜香甜，配中國茶享用正好。

另一款是近年大受歡迎的手工精製奶黃蛋黃月餅，咬開金黃酥脆的外皮，細味柔軟的奶黃，搭配濃郁甘沙的鹹蛋黃，兩者可謂天生絕配，令人唇齒留香，回味悠長。

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大廚強調每個月餅都是用上最優質的食材，不含防腐劑。月餅在造型上亦花不少心思，先以金箔作點綴，再配搭高貴典雅的禮盒，上面繪有閃閃發光的金蛇，象徵著富貴和吉祥，慶祝月滿相聚，中秋團圓。另一重點是在8月28日前於酒店eShop預訂月餅，可享早鳥優惠，折扣減免由$80至$100不等，而換領日期則是8月15日至9月10日，在歷山餐廳領取。

早鳥優惠價

金箔奶黃蛋黃月餅(6件裝) $248，原價$328

金箔白蓮蓉蛋黃月餅(6件裝) $298，原價$398

金箔月餅套裝 (每款口味各3件，共6件) $278，原價$368

記者︰劉妙賢