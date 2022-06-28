【CHANEL】Metiers d'art系列向工匠致敬　集旗下多間衛星工房炮製最奢華極品

▲ 藉著Metiers d'art系列，Chanel示範如何每年孜孜不倦向來自不同工作坊的工匠作出致敬。

每年CHANEL的時裝系列，除了固定的春夏和秋冬兩季，極盡奢華的Haute Couture、冬盡春來的Resort和Pre-fall系列外，還有一個重頭戲是集品牌旗下工作坊傾盡全力炮製的Metiers d'art系列，藉著這個系列，品牌示範如何每年孜孜不倦向來自不同工作坊的工匠作出致敬。

▲ 精密繁複立體的刺繡來自Montex工藝坊。（圖片品牌提供）

超級品牌CHANEL的成功，除了Gabrielle Chanel生前留下不少創作上的瑰寶，叫已故的Karl Lagerfeld和今天的創作總監Virginie Viard得到無盡的啟發外，CHANEL背後的母公司尊重傳統工藝的經營手法，亦叫許多時裝品牌望塵莫及。

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將工藝坊收歸旗下

首先要了解的是巴黎如何成為世人口中的時裝之都，當中美譽的形成，先天上還有賴於民族本身愛美的天性。由拿破崙三世年代至今，當初不少以家庭式作業的工藝坊，他們以傳統的製衣手法，花上數十或數百個小時用人手一針一線為宮廷的達官貴人縫製服裝，而隨著社會變遷來到今日，這些家庭式經營的工藝坊，因為成衣的普及化而缺乏訂單、加上欠缺市場管理和沒有新資金的注資而大幅度減少，每間工藝坊的人數亦由原本的千多人減至十多人。

有見及此，CHANEL的管理層明白到品牌一直以推出奢華的產品為主，沒有了這些工藝坊，就等於品牌再沒有可能推出高質素的產品，傳統法國匠人的造衣工藝亦會失傳，於是開始將法國境內一些傳統的工藝坊逐一收歸旗下（今天收購對象更遠至蘇格蘭和意大利），既為品牌在製衣範疇上打下牢不可破的根基、凌駕於其他品牌的同時，又將這一種重要的非物質遺產延續下去。

今天被CHANEL收歸旗下的工藝坊很多，其中有多間非常著名，例如1995年首間被CHANEL收購的羽毛工藝坊Lemarie、品牌著名的山茶花襟飾就是出自這工藝坊裏的工匠手筆。另一間在2002年收購的Lesage刺繡工藝坊（1858），獨步天下的繁複立體刺繡和tweed面料由該處衍生。

其他還有帽社Maison Michel（1936）、首飾品牌Goossens（1950）和出產百褶面料的聖壇Lognon（1853）等，而為了將不同的工藝坊連成一體，令品牌這些衛星公司更易互相溝通，CHANEL於去年在巴黎的19區開設一整幢名為le19M工藝中心，在工藝中心內將11家滿有歷史的工藝坊引進於大樓內，單是這個陣容就足教叫其他Couture House或時裝品牌汗顏。

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由 le19M工藝中心出發

而作為剛剛上架的Metiers d'art系列，創作總監Virginie Viard充分利用旗下所有工藝坊的特性匯聚一身來成就最新的系列。

當中Virginie更點名旗下一家以針繡技術聞名的Montex工藝坊，其出色的地方在於熟練的工匠用上Luneville法式鉤針刺繡技術，或應用人手操作的古老Cornely刺繡機來製作繁複的針繡，將Virginie Viard靈感來自le19M大樓建築結構這一個抽象意念轉化成實體刺繡，例如黑色外套上銀色珠片刺繡出立體效果、又或是應用上金與啡色的珠片刺繡來營造大樓在黃昏映照下的結構模樣。

此外，在設計上亦善用上錯視（trompe l'oeil）效果，看似是Tweed Jacket和Tweed Skirt的套裝，原來是連身長外套，黑褲子用上laser cut將面料表面燃燒出半透明CC商標、銀灰色Tweed Jacket面料混合了羽毛和珠片，用上超過2萬顆珠片覆蓋兩袖，都屬既重工感，同時又是集各工藝坊大成於一身的時裝極品。

記者：何偉雄