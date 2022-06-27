【靚太安樂窩】善用分隔盒輕鬆做好客廳收納　港媽：分隔盒組合性強又不顯雜亂

▲ 鄭太教大家善用分隔盒，有助客廳收納。

香港家居空間普遍較細小，加上雜物繁多，客廳收納規劃漸漸變得困難。從台灣嫁到香港的鄭太熱愛研究家居收納，小至冰箱，大至兒童房、客廳等位置的收納都極有要求。

最近，她就在個人Facebook專頁分享客廳收納心得，打造乾淨明亮的休息位置。

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客廳收納

▲ 白色牆身配上柔紗窗簾，增加採光度。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權)

鄭太指當初在設計家居時，自己刻意將電視機的牆面留白，再配上透光的柔紗窗簾，並放置少量植物，營造客廳寬敞及舒適感覺。另外，揀選傢俱時，避免選用落地櫃，建議購買高腳電視櫃，就有更多位置擺放雜物。

選用不落地有腳的電視櫃，下方就有位置擺放掃地機器人的充電座。

電視櫃左邊

鄭太表示，雖然不少兒童學習書的音源檔都可在網上平台或apps播放，但她認為對小孩而言，CD是最容易操作的工具，亦可減少女兒們用ipad的機會。

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電視櫃右邊

放置家中電器用品的說明書和單據，以及香薰、蠟燭及傢俱保養油的補充劑。

抽屜

▲ 抽屜內的雜物易用分隔盒整理。(圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權)

適宜用分隔盒整理分類物品，最好設有打開或加蓋的功能，組合性更強。亦可以加上半透明蓋子，就更一目了然，不顯雜亂。

常用分隔盒 尺寸 PP化妝品盛器 - 1/4 長15*寬22*高4.5cm PP化妝品盛器 - 橫向式半形1/4 長15*寬11*高4.5cm

抽屜第一層

放置必備的內服外用藥、口罩、消毒紙巾及包裝紙巾。至於散裝的小貼布及藥水膠布，建議先拆去包裝，再用2個魚尾夾夾好頭尾兩端。

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抽屜第二層

將形狀方正的外國插頭及轉接頭，排列並組合放在一起。鹼性電池拆掉外盒後，垂直擺放在分隔盒內。各類型的電線僅留1組，並用魚尾夾與標籤註明，方便尋找。

抽屜第三層

放置簡易家用工具箱，如3M貼、膠帶、黏著劑。另外，用PP化妝品盛器專用蓋 (長11.7*寬15.7*高2cm）作為收納盤，收納細小的螺絲釘和零件。再放上一層蓋子，放孔明尺及捲尺。

以上內容及圖片獲「鄭太的小宅家務收納」授權轉發。

「鄭太的小宅家務收納」Instagram/「鄭太的小宅家務收納」Facebook

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責任編緝：張懿慧