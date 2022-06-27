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【錫孫Fit馬】馬時亨為孫仔防疫做到足 友人出席飯局須具檢測陰性證明

親子 12:47 2022/06/27

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「Fit馬」錫孫錫到燶。

「唔該大家篤一篤，好快搞掂唔准縮！」

邊個下命令？正是「Fit馬」馬時亨是也。

約晚飯，佢必定早到十五分鐘，首先將「架生」排開。係乜？正是檢測用品。八個人飯局，佢會鋪開七份（因自己已驗）。

「各位老哥，幫幫忙，否則阿叔無得見『Soon仔』（孫仔），好大鑊㗎！」

乜事呢？原來馬太太下令：「若果你唔日日做檢測，兼且，同你晚飯者無陰性證明，咁就唔准見孫仔，無得抱孫！」

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「Fit馬」錫孫錫到燶，也是「怕老婆俱樂部」主席，大人下硬命令，豈敢不從？

前晚飯聚，佢就將用具排開，一個到就篤一個，完全無得吞卜，個個要拍照證明。

結果笑死，原來，有一半老友從未篤過，唔知點搞，又怕痕又怕痛。但……唉，唔通即刻散水放棄歎美酒美食咩。

於是，逐一排隊，由我肥碌行頭，再到尖嘴輝、氣勢新……輪到中環花蝴蝶，最搞笑，原來佢對檢測零知識。好，你唔識，就由老友代勞也。見佢個樣，好似BB仔俾人捉去打針，小小緊張、小小嚴肅，郁都唔郁，一於任篤。

Check完，全部過關，馬太太可以放心。當然，大家又可除口罩大吃大喝大爆江湖事矣。

話題當然離不開政府班子。一朝天子一朝臣，大洗牌也是正常。效果點？疑中留情。

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原文刊《經濟日報》，原題為「篤一篤．唔准縮」

撰文 : 曾智華

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