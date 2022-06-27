【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別

▲ 譚家明《七人樂隊》重現80年代「移民潮」，與吳澋滔初嘗情慾禁果，余香凝不捨離別。

電影《七人樂隊》由七位香港殿堂級導演，包括洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。

由譚家明執導的單元《別夜》發生於80年代末，當時正值移民潮，講述一對中學初戀情侶因女方的父母決定舉家移民，男方父母決定留港而被迫分手。

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譚導演解釋這個故事是關於去與留的問題，而揀選移民潮作為故事背景，是因為這是最能代表80年代香港的主題。



余香凝（Jennifer）和吳澋滔（Ian）在戲中扮演這對被拆散的小情侶，這是吳澋滔與譚導演事隔14年後再度合作，他們首次合作電影《父子》，就令Ian以9歲之齡橫掃台灣金馬獎最佳男配角、香港電影金像獎最佳男配角及最佳新演員的殊榮。

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今次合作，譚導就考驗了Jennifer和Ian的情感演繹，兩位演員在見面不久就要扮演熱戀情侶，他們既要表現出初戀愛侶對感情的青澀感，又要流露分別在即難捨難離的激情。

兩位演員更有多場親密演出，除了熱吻戲份外，更挑戰纏綿床上戲。Jennifer扮演的角色深愛著初戀男友，決意要在分手前將自己所有的第一次都送給他，於是一對小情侶在分別前的最後一夜偷嘗禁果。

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Ian的角色雖然對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀，上演了纏綿親密的床戲。兩位演員為拍攝這場床上戲都專業地祼露上半身拍攝。而最後兩人的演出都順利達到譚導的要求。