  • 32°C
香港時間 : 2022627日 (週一) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七人樂隊】譚家明重現80年代「移民潮」　與吳澋滔初嘗情慾禁果余香凝不捨離別

娛樂 12:57 2022/06/27

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

譚家明《七人樂隊》重現80年代「移民潮」，與吳澋滔初嘗情慾禁果，余香凝不捨離別。

電影《七人樂隊》由七位香港殿堂級導演，包括洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克聯手，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。

由譚家明執導的單元《別夜》發生於80年代末，當時正值移民潮，講述一對中學初戀情侶因女方的父母決定舉家移民，男方父母決定留港而被迫分手。

最新影片推介：曾展望專訪

譚導演解釋這個故事是關於去與留的問題，而揀選移民潮作為故事背景，是因為這是最能代表80年代香港的主題。
    
余香凝（Jennifer）和吳澋滔（Ian）在戲中扮演這對被拆散的小情侶，這是吳澋滔與譚導演事隔14年後再度合作，他們首次合作電影《父子》，就令Ian以9歲之齡橫掃台灣金馬獎最佳男配角、香港電影金像獎最佳男配角及最佳新演員的殊榮。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

今次合作，譚導就考驗了Jennifer和Ian的情感演繹，兩位演員在見面不久就要扮演熱戀情侶，他們既要表現出初戀愛侶對感情的青澀感，又要流露分別在即難捨難離的激情。

兩位演員更有多場親密演出，除了熱吻戲份外，更挑戰纏綿床上戲。Jennifer扮演的角色深愛著初戀男友，決意要在分手前將自己所有的第一次都送給他，於是一對小情侶在分別前的最後一夜偷嘗禁果。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Ian的角色雖然對發生關係有猶豫，最終抵不住對女友的愛戀，上演了纏綿親密的床戲。兩位演員為拍攝這場床上戲都專業地祼露上半身拍攝。而最後兩人的演出都順利達到譚導的要求。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
12:58 2022/06/06
《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
【七人樂隊】龔慈恩林愷鈴母女檔合作　洪金寶撐柺杖出席首映禮
11:40 2021/04/02
【七人樂隊】龔慈恩林愷鈴母女檔合作　洪金寶撐柺杖出席首映禮
【產後修身】余香凝公開產前最肥一面　分享4階段瘦身秘訣半年減45磅
18:30 2022/04/16
【產後修身】余香凝公開產前最肥一面　分享4階段瘦身秘訣半年減45磅
【自彈自唱】余香凝產後首度自彈自唱　夥周漢寧演繹《緣路山旮旯》片尾曲
11:31 2022/02/11
【自彈自唱】余香凝產後首度自彈自唱　夥周漢寧演繹《緣路山旮旯》片尾曲
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
12:27 2021/05/23
【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足
【把砒霜留給自己】余香凝胞妹網劇演女鬼　余潔滢與蘇皓兒演閨密一拍即合
16:02 2021/01/08
【把砒霜留給自己】余香凝胞妹網劇演女鬼　余潔滢與蘇皓兒演閨密一拍即合

你可能感興趣

《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
12:58 2022/06/06
《七人樂隊》落實於7月底上畫　林愷鈴初試啼聲唱主題曲
【七人樂隊】龔慈恩林愷鈴母女檔合作　洪金寶撐柺杖出席首映禮
11:40 2021/04/02
【七人樂隊】龔慈恩林愷鈴母女檔合作　洪金寶撐柺杖出席首映禮
【產後修身】余香凝公開產前最肥一面　分享4階段瘦身秘訣半年減45磅
18:30 2022/04/16
【產後修身】余香凝公開產前最肥一面　分享4階段瘦身秘訣半年減45磅
余香凝 譚家明 演員 電影 導演 娛樂人物職業 娛樂行業

最高瀏覽

【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
18:58 2022/06/23
【紓緩童路】13歲獨生愛女肺癌病逝7年　港爸從不拜祭突收父親節咭嚎哭
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
12:43 2022/06/26
【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議
17:21 2022/06/26
【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議