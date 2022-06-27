【昆蟲出沒】大埔市民家中發現10cm長巨蟲　昆蟲專家：星天牛會咬傷人勿徒手捕捉

▲ 大埔市民在家中發現10cm長巨型昆蟲。

夏天昆蟲特別多。最近有大埔市民在網上求教，指家中出現一隻巨型昆蟲，目測約10cm般大小，並不清楚是甚麼類型的昆蟲。不少網民回覆表示，事主家中出現的昆蟲是遊戲「動物森友會」中經常出現的「星天牛」。香港昆蟲學會副會長饒戈曾稱，星天牛沒有毒，但會咬傷人，提醒切勿徒手捕捉。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民最近發帖上載了兩張照片，相中可見一隻巨型昆蟲伏在牆邊。該隻巨蟲共有兩條長觸鬚及3對蟲腳，蟲身上有數顆對等黃點。事主在帖文標註「大埔生物頻道」，並發文稱：

依隻野係乜東東…目測10cm左右咁大隻

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有網民回覆表示，該隻昆蟲是遊戲「動物森友會」中經常出現的「星天牛」。有網民留言稱「咁大隻」，亦有人好奇問「有無攻擊力架？」點撃睇更多留言：

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昆蟲專家提醒勿徒手捕捉

以往也曾有大埔市民在家中發現星天牛，香港昆蟲學會副會長饒戈就曾受訪指出，「黄八星白條天牛」（Batocera rubus）體長（不計觸角）約30至46亳米，屬大型天牛品種。牠的觸角和體長相若。

黄八星白條天牛寄主的植物包括多種榕屬植物，屬本港常見品種，不時會被燈光吸引而飛入屋。牠們不會咬木傢俱，只喜歡榕屬植物。

饒戈提醒，黄八星白條天牛雖沒有毒，但會咬傷人，所以切勿徒手捕捉。當遇上黄八星白條天牛時，應用膠盒或紙盒盛載，然後把牠們釋放。

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責任編輯：羅嘉欣