【減少汗臭】夏天大汗有汗臭超尷尬　營養師分享飲食貼士減少汗味

▲ 夏天大汗有汗臭超尷尬，營養師分享飲食貼士減少汗味。

本港連日天氣酷熱，逾三十攝氏度高溫令人剛離開冷氣就已一身汗。不少大汗人士更會有汗臭味道，自覺十分尷尬。營養師李杏榆（Annie）在Facebook發文，解釋會有汗臭原因，並提供飲食貼士，幫助減少汗味。

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Annie解釋，汗主要由小汗腺（eccrine sweat glands） 和大汗腺（apocrine gland）分泌，其中，大汗腺會從毛髮中分泌汗 ，例如腋下。而汗原本無味，但流出後，汗中的物質混合皮膚上的細菌，就會產生氣味。其次，緊張和壓力都會刺激大汗腺，令身體出汗；荷爾蒙、長期服藥等因素，也會影響汗味。

多飲水、吃蔬果

Annie指出，飲水不夠是產生汗味的重要因素之一。因此需要多飲水或綠茶，以每日8-10杯水或清茶為基本。

另外，可以從不同顏色蔬果攝取豐富益生元及纖維，有助腸內益生菌活躍， 幫助消化。每日排便正常，能改善體味。相反，應減少進食：

硫質含量高食物，例如洋蔥、蒜頭、牛肉，西蘭花等。

咖啡

啤酒等酒精類飲品

咖哩等辛辣食物

最後，她建議如身體汗味較大，最好做腋下脫毛 。另外，多放鬆及深呼吸，也能避免緊張情緒刺激大汗腺，減少在體溫正常時也會「標冷汗」的狀況。

內容獲「營養師 Annie Lee 李杏榆」授權轉載。

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責任編輯：張沛