【畢業禮】彌補遊學團取消的遺憾 基德小學化身機場舉辦夢想畢業禮

▲ 聖公會基德小學為學生舉辦「飛行畢業典禮」。

踏入炎夏，轉眼又到學期終結的時候。每年這個時候，是不少學校舉行畢業典禮的大日子。畢業禮是畢業生學業生涯階段的總結，也是他們與學校之間互相道別的一個儀式。畢業生的身份，將由學生變為校友，聚首一堂回顧過去的校園片段，不止學生、家長，就連老師們都感觸良多，就算未到感動落淚，總有多時叫人鼻子一酸。



過去兩年多學生活動受著疫情影響，取消的取消、延期的延期。學校原定安排的遊學團無法成行，畢業宿營亦被迫取消。提早放特別假期後，畢業生回校上課三個多月，整個小學生涯便匆匆完結，確實留下了不少遺憾。為了彌補這份失落，筆者服務的聖公會基德小學，為一眾畢業的主角們，舉辦了一個別具意義的「飛行畢業典禮」。

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本年度畢業禮以「讓夢想飛翔」為主題，寄語畢業生在疫境之下，仍然有師長的愛，陪伴各位跨越小學生涯。學校以實體並直播方式進行典禮，並邀請家長到校，一同見證子女穿著畢業袍，戴上畢業帽，接過畢業證書的重要時刻。



畢業禮請柬設計以特區護照作為藍本，內附典禮的「登機證」。期望師生、家長及嘉賓收到請柬時，重拾在這兩年多忘掉了的外遊興奮感覺，並感受到學校的心意和祝福。學校刻意將場地佈置成具機場特色的場景，讓參與者仿如置身於「畢業航班」上，教職員亦一律身穿飛機機長服飾，並不時模擬機場的廣播，提示乘客需注意事項，尤其是防疫指引。



由於畢業生須時刻佩戴口罩，拍攝畢業照片時，無奈看不到他們的「真面目」。學校就以電腦合成方式，把每個畢業生和老師都貼在「夢想航班」上，製作相冊送贈學生，令師生都能以「真面目」留下記念。

畢業生更可在畢業相冊上留下畢業感言，互相道賀。接過畢業證書後，學生在紙飛機上寫下自己的夢想和目標，並與航班上的乘客一同擲出紙飛機，喻意向夢想啟航、朝目標進發。會場上洋溢著老師、家長和嘉賓對畢業同學滿滿的愛和祝福。

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畢業對於每個學生來說都是階段性的「人生大事」，雖然世界各地有不少學校因疫情限制，改以視像方式直播畢業典禮，但這無阻師生們想盡辦法來保存最美好的回憶。

疫情啟發了學校的創意思維，以活潑新鮮的方式向畢業生祝賀，用愛去填補學生的失落和遺憾。如何在疫情的影響下保有生活的儀式感，在陰霾中找尋希望的光源，相信是一個好好的學生成長課題，期望他們銘記每刻、珍惜生活、擁抱未來，讓夢想飛翔。

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