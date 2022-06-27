【英國升學】徐榮15歲兒子放暑假回港重聚　讀英國寄宿學校出名培訓足球精英

▲ 徐榮的15歲兒子徐朗到英國升學，近日放暑假回港與家人重聚。

藝人徐榮與太太育有15歲兒子徐朗（Karson）和6歲半女兒徐心怡（包包），Karson於2020年9月到英國升學，近日放暑假回港與家人重聚，最開心莫過於細妹包包。熱愛踢足球的Karson在英國就讀寄宿學校，學校正是出名培訓足球精英。

▲ 哥哥回來了，最開心是包包。（facebook圖片）

英國寄宿學校讀書近2年

徐榮與太太開設facebook專頁「徐陳之家嘩哈哈」，記錄一家生活日常，他們在上周五（24日）分享Karson放暑假回港，寫道「哥哥回來了，超級無敵掛住你」。爸媽指最開心當然是包包，從相片可見，Karson攬著包包，兩兄妹互動溫馨，而且哥哥長高了不少，包包也問「哥哥點解高咗咁多」。

Karson赴英國升學接近兩年，似乎已習慣獨立生活，徐榮夫婦早前曾分享，兒子透過視像「表演雞蛋茄汁炒飯」。媽媽大讚他煮食有板有眼，更莫名感動到眼濕濕，有感兒子大個仔。媽媽指當時Karson曾說，「暑假返嚟煮俾我食」，兒子終於回來，媽媽有口福了。

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讀國際學校鋪路赴英升學

早前徐榮曾接受TOPick訪問，分享兒子到英國讀書一事。他表示Karson自細喜愛踢波，而英國的足球事業發展蓬勃，因此自兒子5歲開始已籌備赴英讀書，安排他入讀國際學校，打好語文根基，並接受正統足球訓練，為赴英留學打好基礎。

事實上Karson曾就讀挪威國際學校（Norwegian International School，NIS），升上中學後則轉讀位於大埔白石角的香港墨爾文國際學校（Malvern College Hong Kong）。墨爾文是英國名牌學校，曾孕育多名諾貝爾獎得主。

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立志當職業足球員

Karson自小有足球天份，5歲起加入傑志青訓，10歲後加入港隊，更立志當職業足球員。徐榮為兒子揀選位於英國南部布萊頓（Brighton）的一間寄宿學校時，距離倫敦約一小時車程，每年學費約40萬港元。他看中學校於足球校際聯賽較出色，可說是名列前茅，有利兒子發展足球專業。

徐榮指兒子入學前曾往英國參加體能測試，目的是為加入校隊，他與太太亦有同行。他欣賞學校在體育方面的優勢，「當時我們參觀了體育設施，仿真草球場及真草球場各有3至4個，他們對球員的培訓可媲美香港的專業運動員訓練，而他們的足球總監是英超球隊主教練。」

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責任編輯︰王明芳