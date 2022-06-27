【挽留人才】官津小學薪酬升職調整獲通過 有助提升士氣吸引人才

▲ ▲ 2018年施政報告提出改善公營小學管理層薪職建議將獲落實執行。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥於6月表示，在2018年施政報告中，提出改善公營小學管理層薪職建議，這項建議已獲立法會人事編制小組委員會支持通過，將於新學年落實執行。 這項建議除了理順小學教師和管理層的待遇，拉近與中學的距離，減低同工不同酬的情況之外，最重要是優化了每間小學主任職級。 每間小學可以增加約4名主任職級，有助減低老師的工作量及改善人手不足情況。

社會的複雜性越來越高。 近年學界要求教育「二十一世紀技能」，教學的方法，課程內容和教育的質素必須與時並進。 很多我們作為小學生時代較少接觸的項目，例如STEM，學生精神健康，融合教育，國安教育和生涯規劃現在已經成為小學教育不可或缺的重要環節。 家長們見證小學校長、副校長和教師的工作越來越沉重。家長們期望小學教師的工作量、專業知識和技能不斷提升之時，亦期望政府對小學教師的待遇作出合理的調整。

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家長們最希望子女在穩定、健康和快樂的環境成長。 在小學之內有一個穩定和高質素的教學團隊最為重要。 作為家長的持份者，喜見是次薪酬升職調整，小學教育是基礎教育的重要一環，為何在現有機制下，入職要求、升職前境及薪酬等方面，都對小學教師存在不公平，教育界在過去的一個學年，面對嚴峻教師的離職潮、移民潮及內地封關下，小學管理層獲加薪升職，不但有助提升學界士氣，有望吸引專業人才，挽留人手持續流失，更可以舒緩一直困擾的內部晉升機會，讓學生獲得全面的優質教育。