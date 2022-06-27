【醫治失眠】工時太長常趕deadline易致失眠　醫生：職場壓力是慢性壓力可致焦慮抑鬱

▲ 職場壓力大，很容易導致失眠。

失眠是很常見的都市問題，它是指難以入睡或難以維持睡眠狀態，導致睡眠不足。失眠本身可以是一個病徵，也可以是一個精神疾病。失眠的定義是一星期內至少有三天晚上出現失眠的困擾，而失眠問題已經存在至少三個月。研究指出本港中年人的失眠情況，其病發率達到5.9%。失眠的成因有很多種，而職場上的主要成因就是來自壓力。

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壓力能導致失眠，相反沒有足夠的休息會影響個人表現，從而導致職場的事情也變成壓力，因此壓力與失眠是緊扣在一起。壓力可以分為急性和慢性，而職場壓力是屬於慢性壓力，它除了能導致失眠，還能影響我們的情緒。面對同樣的職場壓力，不是所有員工也會出現失眠，但當那些員工本身有情緒病或其他精神問題，他們出現失眠的機會便會提高。國際研究指出，精神病與失眠是相互影響，臨床上約有70%精神病人出現失眠情況，約有17%失眠人士會產生情緒問題。

一般而言，當我們面對壓力，我們的身體會釋放激素，這樣身體和精神上的反應就會進入「戰鬥或逃跑」狀態 (fight or flight state)，短時間維持這個狀態是沒有問題，但假如壓力是慢性、長期和持續，那麼身體就會長時期處於繃緊狀態，從而導致失眠和情緒問題。

職場壓力包括：工作時間太長、工作量異於常人、職場環境沒有支援、工作要求僱員不停追趕死線、職場上出現人際關係問題、責任感很大的工作、對工作感到不滿、職場要輪班、疫情導致失業或收入不穩定等等，以上種種職場情況也容易導致失眠。假如職場壓力引發焦慮症或抑鬱症，那麼失眠的問題會更加嚴重。

醫治失眠的方法，首先是要找出其背後成因，然後對症下藥。既然失眠與職場壓力息息相關，因此最好的方法就是先處理職場壓力。心理治療如認知行為治療、接納與承諾療法、靜觀療法，也能幫助應對壓力。改善睡眠衛生習慣（Sleep Hygiene）也是非常重要：要作息定時、在指定的時間入睡和起床、有一個舒服和放鬆的睡眠環境、睡眠時間要遠離所有電子用品、要減少飲用咖啡或食煙、定期做運動也能幫助睡眠，最後不同的藥物也能醫治失眠和情緒問題！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈失眠與職場壓力〉