【靚太廚房】榴槤王子教燉榴槤紅棗白玉鮑魚湯　善用榴槤殼煲湯清熱滋補不浪費【內附揀榴槤貼士】

來到吃榴槤的季節，相信大家都不斷入貨吃榴槤，榴槤殼其實不一定要棄置，買了「唔靚」的榴槤亦不要感到可惜，今集《靚太廚房》邀請了榴槤王子兼唯港薈的行政總廚何偉誠師傅（Danny），教大家善用榴槤殼燉出清甜貓山王榴槤紅棗白玉鮑魚湯，一個榴槤兩種食法。

▲ 貓山王榴槤紅棗白玉鮑魚湯。（湛斯雅攝）

擅長製作榴槤食品的Danny指，大家即使買生榴槤都不用擔心，可以用來燉湯不會浪費。特別在Danny的家鄉馬來西亞，很多孕婦分娩後都會吃榴槤補身，因為榴槤有滋補的作用。不過，「熱底」人士吃太多就會生飛滋，喉嚨痛，甚至流鼻血。

如果大家食用榴槤後想清熱，不妨跟著Danny使用比較新派的方法，用涼性的榴槤殼「飛青留白」，及榴槤種子(榴槤核)來烹飪榴槤燉湯，可以吃榴槤之餘又不浪費，一舉兩得！

材料：

▲ 材料。（湛斯雅攝）

榴槤核連皮衣 15克 榴槤殼 半個 榴槤肉 200克 龍崗雞肉 200克 開邊紅棗 8克 冬瓜 150克 雪耳 10克 智利鮑魚 38 克 水 500克

做法：

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首先要準備榴槤上湯，把榴槤殼先切去綠色釘，留起白色部分切丁後汆水，可以去除「青味」。 之後用榴槤殼、雞骨或雞殼、冬瓜皮加入500克開水。 把所有材料加入後，用慢火煲約3個小時。 三個小時後，可以把紅棗、雪耳、榴槤肉、榴槤種子（榴槤核）以及冬瓜（白玉）放在一起。 倒入雞湯至材料表面，燉三個小時，即可。

Danny指如果家中沒有燉盅，可以利用隔水蒸的方法來燉湯。

榴槤新品種

對榴槤了如指掌的Danny更透露今年會為香港朋友帶來新品種的榴槤——紅蘋果，這款品種是第一次出國以及來港，市面上大家都沒有遇見及品嚐過，紅蘋果榴槤是馬來西亞某一個省份種植區才找到，如果大家想吃是次新品種的榴槤，就不得不到酒店找Danny了！

揀靚榴槤貼士

出外買榴槤，不想「中伏」？Danny分享了揀榴槤貼士！首先，大家可以先看看「榴槤椗」，再按一按「榴槤椗」位置，如果質感軟身，就代表不新鮮。按下去時感覺要豐滿、堅固，「榴槤椗」沒有斷的情況，可以用指甲嘗試刮一刮「榴槤椗」的皮，如看到鮮綠色，證明榴槤是新鮮的。

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第二個方法是觀察榴槤的「屁股」位置，有星形的形狀，亦是「爆口」的位置。Danny提醒大家，不要選擇「爆口」的榴槤，因為「爆口」的榴槤，可能會過熟，帶有酸味或有「出水」情況，味道可能會散發走，口感與味道會有偏差，而且比較不衛生。Danny建議大家要買尚未「爆口」的榴槤，放在家中讓榴槤變熟後再立即食用，比較清潔衛生，又可以吃到最好的味道。

最後，選擇好榴槤後，大家可以用手呈「C字」拿著「屁股」位置嗅一嗅，榴槤熟透的話，會嗅到榴槤的香味，如果沒有香味證明榴槤還未熟透，大家要小心留意。

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責任編緝：蕭雅文