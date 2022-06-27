【活得健康啲】理大實測縮骨遮防紫外線強度測試　$49.9平價傘可擋99.95%UVA

▲ TOPick節目《活得健康啲》在今個夏天實測7款摺傘遮擋紫外線功效。

夏日炎炎，出門在外手袋中總會有一把用來遮擋太陽光的摺傘。但究竟哪款摺傘最能有效遮光？不同顏色及物料又會否影響阻隔紫外線的功效？TOPick節目《活得健康啲》在今個夏天，邀請香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康博士，實測7款摺傘遮擋紫外線功效，並總結揀傘心得，不妨參考一下。

▲ TOPick邀請了香港理工大學應用物理學系專任導師蔡紹康博士，實測7款摺傘遮擋紫外線功效。（劉卓姿攝）

蔡紹康博士介紹，紫外線（UV）與平時可見的光都屬於電磁波，但波長不一。日常生活可見光的波長，大概是700到400個納米；而UV波長更短，約為400到200個納米。UV因應不同波長再細分為UVA、UVB及UVC。大氣層會把大部分UVC阻隔，平時接觸的UV中佔95%都是UVA（400至320納米），剩下5%就是UVB（320至280納米）。

過量接觸UV有致癌風險

蔡博士指出，日常生活中最大部分UV來源是來自太陽光，過分曝露在UV下會令皮膚曬傷，而醫學研究亦發現，人類接觸太大量UV會有患癌風險，對眼睛亦有影響，如出現黃斑病變，因此應避免接觸過量UV。

TOPick記者從大型百貨公司、超市、連鎖家品店、雜貨店等不同渠道，購入7把售價由269元至30元不等的摺傘，當中有4把標榜「防UV」，另有兩把甚至標榜「UPF 50+」。

檢測以350立米為測量點，結果發現4把有塗層的摺傘UVA阻擋率最高，分別達97.15%至99.98%。其中購自大型百貨公司、價值269元的摺傘，UVA阻擋率最高達99.98%。而在4把雨傘中，以在雜貨店購入、傘底有銀色塗層的紅色摺傘最便宜，價值30元，UVA阻擋率最高達97.15%。

至於另外3把沒有塗層的摺傘，UVA阻擋率介乎61.86%至83.27%，其中一把在大型連鎖超市購入、價值99元的摺傘，雖然標榜「防UV處理」及「抗UVA阻隔」，惟UVA阻擋率只有71.92%，未及上述有銀色塗層、價值30元的摺傘阻擋率高，顯示價格高低與防UV程度並無必然關係。

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蔡博士指出，一些比較薄身、透光的摺傘，相對穿透力比較強，較多紫外線能穿透過去。而當打開有塗層的摺傘時，可見傘下方是不透光，很大程度上已反映具阻隔紫外線的能力。

雖然檢測結果顯示，價值30元的摺傘UVA阻擋率也可高達97.15%，但蔡博士表示，選傘時也要考慮它的耐用程度：「有些傘可能用了一段時間，內層銀色薄膜會脫色，這些脫色就代表它阻擋紫外線的能力減低了。」

他續指一些比較貴價的傘，優點可能是薄膜黏附在傘上的時間能維持得更長，阻隔UV的能力也維持得較強。以下歸納出揀雨傘的心得：

避免購買一些肉眼可見透光的傘

有黑色塗層的傘，阻隔能力較好

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記者：陳昊淋