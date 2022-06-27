【Disney+劇集】絕對武士劈開黑武士頭盔　網民數《歐比王肯諾比》4大亮點

▲ 《歐比王肯諾比》

一連6集的星球大戰原創劇《歐比王肯諾比》（Obi-Wan Kenobi）於日前已播放大結局，全已在Disney+上架。

此劇集故事時空設定於第66號密令發出後的第10年，歐比王（伊雲麥葵格飾）多年來沉淪於心愛徒弟叛變的痛苦與不解之中，同時應對帝國趕盡殺絕的陰霾，決定隱姓埋名苟活，並暗中保護他眼前最重要的人 – 路克天行者。

其後莉亞公主被擄，歐比王終於結束頹廢生活、重新出發，於尋找營救莉亞公主、歷經萬劫之中重拾自我。

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《歐比王肯諾比》自播出後，網民認為以下4項為最重要焦點：

1.一劍劈開黑武士頭盔

於《歐比王肯諾比》中段以及後段上演的兩次師徒光劍對決，成為劇集的重點戲碼！光劍一直是《星球大戰》的標誌之一，是觀眾心目中最能代表「絕地武士」與「原力」的符號。

今次兩場由歐比王與黑武士的光劍對戰，成功突破星戰系列中多場光劍對壘，成為最新經典：沉淪於失望傷痛的歐比王，原力漸被吞噬，以致於劇集中第一次與黑武士對決時不敵對方，差點成為劍下亡魂。

有幸逃脫後，歐比王憑藉營救莉亞公主的經歷而終於直視自己的身份，最終於劇集內第二戰對決時，以光劍劈開黑武士頭盔，獲得勝利。

2.伊雲麥葵格騷演技

面對心愛徒弟安納金天行者變成黑武士後追殺絕地武士所形成的心理不安與自責，歐比王於劇集最初選擇沉淪傷痛、生活頹廢。

後來，他於營救莉亞公主時，慢慢重拾絕地武士拯救百姓的初心與宗旨，重啟原力，最後與黑武士面對面決戰。

回歸星戰作品再度飾演歐比王的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），將以上所講的角色不同階段情緒完美演繹出來。伊雲麥葵格的個人演技與魅力，將《歐比王肯諾比》劇集昇華。

3.小演員展現莉亞公主神韻

今次於《歐比王肯諾比》中出現的小莉亞公主，由10歲小演員Vivien Lyra Blair飾演。她把皇室長大卻不甘受制、略帶反叛兼且能言善辯的鮮明性格與特點，令觀眾將這位於星戰故事內首度登場的小公主與嘉麗菲莎（Carrie Fisher）所演的莉亞公主完美銜接。

再度披上黑武士戰衣的希頓基斯登遜（Hayden Christensen）大讚 Vivien的演出：「我很高興見到這位小 Leia於故事中出現。劇組巧妙地將電影中莉亞公主最為人所喜愛的特質和風骨，全數在這位小女孩身上再次綻放出來。」

4.特效呈現星戰世界

今次《歐比王肯諾比》內，除光劍對決、角色演技外，其出色的特效更令整部劇集昇華不少。

特別要提到的是首次於星戰電影中出現的黑武士要塞，在大海中屹立的要塞高聳入雲，異常壯觀，配上陰暗的畫面，令整個邪惡的氣氛更突出，對比起歐比王所匿藏的洞穴，絕對是正邪實力之間的失衡對比。

而另一特別的就是糜爛感十足，訊號被全斷，歐比王為救莉亞公主而追趕到的「大宇星」，充滿Cyberpunk的未來感。