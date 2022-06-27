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Nowhere Boys開騷優先訂票熱烈　五子籌備七年心血大晒冷

娛樂 13:28 2022/06/27

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Nowhere Boys將開騷。

樂隊Nowhere Boys將於7月23日在旺角麥花臣場館舉行《 “Know Where to Go” 音樂會 2022》，上周於Telegram粉絲優先預購反應熱烈，現宣布後日（29日）起於Cityline公開發售。

尚有三個星期開騷，Nowhere Boys 五位成員，除了綵排練歌，還為台上視覺效果設計緊密開會，隊長兼主音Van透露今次歌單和舞台氣氛交由鼓手Nate主理。

7月23日在旺角麥花臣場館舉行。

他指：「Nowhere Boys每次演出歌單都由Nate負責，今次仲會配合埋台上巨型Video Wall，有山有海，有過去有未來，總之好多好靚好特別嘅影像，配合歌曲，帶動全場氣氛。」結他手Ken表示：「我哋夾咗咁耐已經好有默契和感情，Nate今次重任係建立我哋同觀眾嘅感情。」

得到隊中所有成員的信任，Nate表示好開心，說：「我哋期待呢個騷好耐，可以話籌備咗接近7年。過往由觀眾主導我哋rundown，但今次由我話晒事，帶大家去宇宙旅行。所以我想設計一款好似旅行團導遊用嘅旗仔，讓觀眾更投入主題，跟住我去旅行，咁就唔會走失。」至於舞台下則由Van做領隊，照顧樂隊的創作和夾band進度，勞心勞力。

五子花了不少花機。

此外，過往Nowhere Boys開騷的周邊產品都大受歌迷歡迎，Van說：「除過往都有嘅tee、袋和毛巾，仲有好多特別為今次演唱會設計嘅紀念品，稍後陸續公布。」

最新影片：曾展望訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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