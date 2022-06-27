【林家謙演唱會】出海拍照船家都撲飛　推IG遊戲換領限定海報道具

▲ 林家謙拍了過千張宣傳照。

林家謙今年夏天終開個人紅館演唱會《SUMMER BLUES 》！昨晚家謙於個人IG率先公佈消息，個唱定於8月24至26日，地點寫上紅隧傍，十分搞鬼。

一班圈中友好如林一峰，陳凱詠、 陳蕾、黃淑曼、黃偉文、少爺占、何雁詩、林欣彤、Robynn Yip、林奕匡、藍奕邦等等紛紛留言恭賀，好友Tyson yoshi留言：「好熱哩」。而Serrini留言：「一演唱會十張海報你set到個standard好高。」有網民叫Serrini下次大佢，一影影20張！

早前林家謙為演唱會拍攝海報，當日34度高溫下，大隊於一個梟無人煙的海邊，流著汗餵著蚊濕住身穿梭大海及樹叢之間，用了近8小時拍攝。

▲ 大隊於一個梟無人煙的海邊拍攝。

林家謙配合造形，穿上不同的外套或毛衣，神奇地整日林家謙完全不溫不火，外星人一樣，不覺流汗，他笑道：「，還好喎，唔知點解，我都幾熱得喎。哈哈。」

拍攝之間，偶有玩水上活動的朋友經過，一發現是林家謙即大叫，然後一路等家謙上岸回來影合照，連幫忙拍攝的船家都忍不住問：「林家謙你係咪開演唱會呀？我要買飛呀，幫我買飛呀....我個女勁鐘意你。」家謙當時因為消息要保密，唯有笑著亂答：「 哎也...佢知我地影演唱會海報呀，佢R飛呀，咁點呀？ 哈哈....唔知呀....出年啦.....多謝你。」

▲ 濕身穿梭大海及樹叢之間拍照。

影了近千張照片，林家謙問：「咁多點揀，唔捨得唔用，可唔可以用曬？」最後一向破格的他，揀了十張照片出來做海報，他昨晚已於IG上公佈其中兩張，並說餘下有8張，今日（27號）早上5時開始於全港不同巴士站出現。

歌迷可拍低發布IG STORY，集合一個Highlight ，儲齊10 張 convert to reel再tag林家謙 ，有機會得到十張海報中限定道具。林家謙自己今早就於IG STORY率先post了自己第三張海報，寫上：「阿叔訓唔著出去食早餐見到，其餘靠(repost)你o地啦。」謙迷們快點去影，影完記得 TAG@terencelam0903

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