【大S結婚】大S具俊曄歷20年終成眷屬　精神科醫生從潛意識分析閃婚原因

▲ 精神科醫生分析大S和具俊曄閃婚的原因

筆者最近收到一位讀者來信，她希望筆者能夠用潛意識層面去解釋大S (徐熙媛) 與「酷龍」成員具俊曄的閃婚。在思考當中，筆者腦內突然想起張學友的《還是覺得你最好》，其歌詞是：「即使你離開 我熱情未改！我依然而我竟然 還是覺得你最好！」當靜心聆聽這首歌之後，筆者就明白箇中玄機。

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具俊曄表示，原本沒有打算結婚：「原本打算一個人在巴厘島之類的地方蓋房子、畫畫、製作音樂、慢慢變老。但後來遇到了我想要的、愛的人。二十年前，熙媛讓我劃下了標準，如果不是這樣的女人我就不會結婚。」這段二十年前的戀情，如今竟然難以置信地靠接通電話然後復合，繼而結婚。要分析大S這次紅鸞天喜，首先我們要明白什麼是「蔡加尼克效應」？

蘇聯心理學家 布盧瑪 • 蔡加尼克Bluma Zeigarnik 發現人們傾向記得一些未完成的事情。在1920年代她提出了「蔡加尼克效應」理論 (Zeigarnik effect)，其意思是指相比起已經完成的工作，人類會更記得未完成的工作。當一件事情還未完成，潛意識就會嚴重高估這事的重要性。例如不少人也會追劇集而廢寢忘餐，當我們還沒看完這套劇集，在潛意識它就是一件「未完成的事」，那麼我們就會大大提高它的重要性。筆者寫這篇文章，也是在蔡加尼克效應的驅使下，才能在極短的時間內完成分析和寫稿的使命。

筆者除了應用這套理論在心理分析當中，其實它也能應用在戀愛心理學。張學友《還是覺得你最好》的歌詞，其實與蔡加尼克效應是有著異曲同工之妙！二十年前大S和具俊曄相戀，很可惜他們未能白頭偕老，未能比翼連枝，因此這些「未能」就變成二人潛意識中「未完成的事」，也就是蔡加尼克效應。

另一方面，心理分析大師榮格也提出了原型 (Archetype) 理論，他發現原型是在集體潛意識 (Collective Unconscious) 中人類不分地域與文化的共同象徵。他認為無論男女於潛意識當中，都好像有另一個異性的性格潛藏在背後，阿尼瑪 (Anima) 就是男人潛意識中的女性性格，也是男人心目中的女神形象，而女人心目中的男神形象就是阿尼瑪斯 (Animus)。

為何大S與具俊曄會眾裏尋他千百度？只揀選對方？具俊曄的說話以透露大S二十年前已是他心目中的女神，即具俊曄潛意識的阿尼瑪就是大S！二十年前具俊曄曾退掉大小S主持的節目《娛樂百分百》，讓大S難過在鏡頭前落淚，因此具俊曄也很大機會就是大S心目中的男神，即是她潛意識中的阿里馬斯！究竟是潛意識在作崇？還是月老的紅線早已將他們連在一起？或許只有他們二人才知道真相！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈 還是覺得你最好〉

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