【明星育兒】分享7天隔離豐富時間表　張嘉兒女兒玩到不捨出關

▲ 張嘉兒舉家返回溫哥華探親。

疫情期間家長帶小朋友外遊，視乎地區返港需要隔離7日，對於與小朋友「困獸鬥」7日，家長都相當頭痛，很多家長都出動「電子奶嘴」，但長期對於螢幕，會令眼睛受損，容易近視，而前港姐冠軍張嘉兒早前舉家返回溫哥華探親，回港後她與女兒需要隔離7日，她就製定好時間表，每個時段都節目豐富，女兒完成7日隔離後，更喊住表示不想走！

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張嘉兒安排了女兒做功課、做手工、畫畫後彈結他，更有「運動堂」就是將酒店的床當彈床跳，節目相當豐富！但原來之前嘉兒熄掉電子用品時，女兒曾經「扭計」，有見及此所以她就製定好時間表，期間與女兒有商有量，她還大讚這個方法很有用，更將時間表分享上網上供其他需要與小朋友隔離的家長參考。

▲ 彈結他。

由於媽媽安排得太好，節目豐富又好玩，現在已經完成7日隔離的張嘉兒，在社交網發文表示女兒不捨隔離生活，還喊了兩次，女兒還笑言：「只係想繼續想喺屋企，做我哋隔離酒店做嘅嘢。」

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責任編輯︰王明芳